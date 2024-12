La Kings League approda in Italia: una nuova era per il calcio

Un innovativo format calcistico, che fonde sport e intrattenimento digitale, arriva in Italia. Infatti, Sky Sport ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti di trasmissione della Kings League Italia e della Kings World Cup Nations 2025. Questi due eventi verranno trasmessi sia su Sky che in streaming su NOW.

La Kings League è stata concepita dall’ex calciatore Gerard Piqué. Si tratta di un torneo di calcio a 7 che integra elementi sportivi tradizionali con dinamiche tipiche degli eSports. Il campionato vedrà la partecipazione di 12 squadre, ciascuna guidata da influenti personalità del mondo dello digitale.

Questi si confronteranno in match della durata di 40 minuti, caratterizzati da regolamenti specifici volti a massimizzare lo spettacolo e il coinvolgimento del pubblico.

Puoi seguire la Kings League Italia e la Kings World Cup Nations 2025 attivando un abbonamento su Sky in offerta speciale o su NOW con bundle davvero economici.

Struttura e calendario della Kings League

La Kings League Italia inizierà le sue attività tra fine gennaio e inizio febbraio 2025. Infatti, secondo quanto comunicato ufficialmente, gli incontri si svolgeranno ogni lunedì dalle 17:00 alle 23:00 presso il Centro Sportivo Vismara di Milano.

Nel frattempo, dal 1° al 12 gennaio 2025, l’Italia ospiterà anche la Kings World Cup Nations 2025. Questo torneo internazionale vedrà la partecipazione di 16 squadre nazionali. L’evento culminerà con la finale presso l’Allianz Stadium di Torino.

Sky si è quindi assicurata i diritti esclusivi per la trasmissione di tutti gli eventi. La copertura includerà trasmissioni su Sky Sport, in streaming su NOW e in diffusione attraverso le piattaforme digitali di Sky, inclusi il sito web, il canale YouTube e il profilo TikTok di NOW.

Questa novità rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione del panorama calcistico nazionale, offrendo un prodotto in linea con le tendenze contemporanee di consumo e intrattenimento sportivo. Questa iniziativa potrebbe far innamorare il pubblico più giovane e tecnologicamente avanzato che è stato finora lontano dal calcio.