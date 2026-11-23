KODAK, l’azienda del Ciribiribì , non è più quella di una volta. L’inevitabile flessione del mercato della pellicola ha messo in crisi un business più che secolare. Negli ultimi anni è però riuscita a reinventarsi, approfittando del fascino vintage suscitato dalla fotografia analogica e lanciando una gamma di accessori che fanno leva sull’attrattiva ancora generata dal brand: SlideTag ne è solo l’ultimo esempio.

KODAK SlideTag sarebbe il regalo di Natale perfetto

Può essere descritto come un particolare accessorio ibrido. È una piccola cornice digitale dotata di schermo E-ink a sei colori e con risoluzione 240×240 pixel su cui visualizzare un’immagine a scelta, ma non solo. Svolge anche la funzione di tracker Bluetooth, al pari di AirTag e del Pixel Tag, per individuare e trovare l’oggetto associato fino a una distanza massima di 30 metri. Il design è ispirato a quello del classico telaietto per diapositive Kodachrome del 1935. Le dimensioni sono 39,3x46x7,58 millimetri, il peso si attesta a 16,6 grammi.

Come tutti i dispositivi di tracciamento include un piccolo altoparlante che riproduce un suono a 75 dB e vanta la certificazione IP54 per resistere al contatto con acqua e polvere. L’alimentazione avviene con una batteria CR2032 sostituibile. È compatibile sia con Find My di Apple sia con Find Hub di Google.

È anche un collezionabile. KODAK sa che potrebbe andare a ruba e finire nelle mani dei bagarini, tanto da aver scelto di limitare il numero massimo di unità acquistabili dal proprio store ufficiale. Ce ne sono nove diversi, inclusa una Secret Edition (uno su 64).

SlideTag è già in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 34,99 dollari, con la possibilità di acquistare l’intero set che ne contiene otto a 209,94 dollari. Non risulta ancora disponibile in Italia: ecco perché sarebbe il regalo di Natale perfetto, se solo lo si potesse comprare. Non dovrebbe comunque tardare troppo ad arrivare anche da noi.