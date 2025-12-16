Kodi 21.3 in download: poche novità, tanti fix

Nome in codice Omega, da oggi Kodi 21.3 è disponibile per tutti. Per stessa ammissione di chi cura il progetto, il rilascio di questa versione è stato più difficoltoso rispetto a quanto previsto, a causa di intoppi incontrati durante la fase di sviluppo e perfezionamento. Qualcuno potrebbe averla già ricevuta (dipende dal canale), per gli altri il rollout inizia oggi.

Le novità introdotte da Kodi 21.3

Non si tratta di un major update, ma le novità comunque non mancano. Alcune di queste riguardano l’aggiunta del supporto alla modalità HDR su Xbox One, per le tastiere in lingua turca su Linux e per la HTTP Basic Authentication. I cambiamenti più importanti interessano però la correzione di diversi bug (riproduzione Blu-ray su Linux, sottotitoli, ricerca dei nomi degli artisti per gli album musicali, glitch visuali) e il miglioramento delle prestazioni (scansione della libreria, interazione con i touchscreen).

Il changelog completo è pubblicato nel repository GitHub dedicato. Nel frattempo, procedono i lavori sulla release 22.x Piers di prossima generazione. Per il download della 21.3 rimandiamo alle pagine del sito ufficiale, dove è possibile trovare le versioni per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Raspberry Pi, tvOS e webOS. Consigliamo di dare un’occhiata anche alla sezione Add-ons che ospita le componenti aggiuntive, vero punto di forza del progetto.

Conosciuto in passato come XBMC (Xbox Media Center), il software ha alle spalle ormai oltre vent’anni di onorata attività. È in circolazione fin dal 2002 e in un primo momento era chiamato Xbox Media Player, proprio per il suo debutto iniziale sulla console di casa Microsoft.

Nel giorno del giro di vite delle Fire TV

Per una curiosa coincidenza, la nuova versione di Kodi arriva nel giorno in cui Amazon ha iniziato a bloccare le app pirata sui dispositivi della gamma Fire TV, dando seguito a una promessa formulata il mese scorso.