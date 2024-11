NFT: anche Kraken getta la spugna e chiude il marketplace

È durata un paio d’anni o poco più l’attività del marketplace NFT di Kraken. Il progetto, annunciato dall’exchange nel maggio 2022, è entrato a pieno regime solo nel giugno 2023, al termine della necessaria fase di test. Ora è giunta la conferma della chiusura e le motivazioni che hanno spinto a prendere la decisione non sono difficili da immaginare.

Kraken ferma il progetto NFT

Sono ormai un lontano ricordo i tempi dell’opera digitale di Beeple venduta per 69,3 milioni di dollari e anche gli scimmioni del Bored Apes Yacht Club hanno smesso di esercitare il loro fascino. Inoltre, i Non-Fungible Token non sembrano in grado di risalire la china aggrappandosi al nuovo momento d’oro delle criptovalute, nonostante entrambe le tipologie di asset condividano la medesima tecnologia, quella della blockchain.

Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione attribuita a un portavoce della piattaforma, che fa riferimento a nuove iniziative alle quali saranno destinate le risorse fin qui assorbite dal progetto NFT.

Abbiamo preso la decisione di chiudere il nostro marketplace NFT, così da poter spostare più risorse su nuovi prodotti e servizi, incluse alcune iniziative in fase di sviluppo e non ancora annunciate. I clienti sono stati informati di questi cambiamenti e il nostro team li supporterà per spostare i loro NFT al loro Kraken Wallet o in un wallet auto-costudito a scelta.

Da qui in avanti, chi si è affidato al marketplace NFT di Kraken potrà solo ed esclusivamente trasferire altrove gli asset controllati, ogni attività di compravendita è sospesa. La chiusura definitiva è attesa entro i prossimi tre mesi. L’exchange segue così l’esempio di GameStop.

Quella bolla a cui abbiamo fatto riferimento in più occasioni (e in tempi non sospetti) anche su queste pagine, gonfiata all’inverosimile dall’effetto hype e dalle mosse speculative di chi ha puntato sui Non-Fungible Token per monetizzare, è scoppiata.