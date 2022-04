KuCoin annuncia un fondo da 100 milioni di dollari per i creatori NFT

KuCoin è un noto exchange di trading crypto con sede alle Seychelles che opera nel settore crittografico in tutto il mondo. Secondo quanto dichiarato proprio dalla società, un utente su quattro utilizzerebbe la piattaforma. Questo scambio di criptovalute non solo offre tantissimi asset digitali disponibili, ma è possibile acquistarli tramite carta di credito, bonifico bancario, Apple Pay e altro.

La notizia che ha fatto eco in tutto il mondo riguarda proprio l’annuncio che la piattaforma ha rilasciato tramite un comunicato stampa pubblicato sul suo blog. KuCoin ha annunciato, martedì 19 aprile 2022, di aver lanciato Creators Fund. Si tratta di un fondo pari a 100 milioni di dollari che sarà utilizzato come supporto ai progetti NFT per i creatori di Token Non Fungibili. L’idea è quella di aiutarli nella loro fase iniziale.

Il mercato 2021 degli NFT ha registrato una forte crescita, come ha rivelato il recente report di NonFungible. Ovviamente KuCoin, che dal 2017, anno in cui è stato lanciato, al mese scorso ha raggiunto quota 10 milioni di utenti registrati, non vuole perdere questa occasione di business. Allo stesso tempo, però, ha anche realizzato una formula interessante per supportarne lo sviluppo. Un’iniziativa che farà molto parlare di questo exchange crypto.

KuCoin apre Creators Fund per supportare i Token Non Fungibili

Creator Found è un progetto da 100 milioni di dollari che permetterà all’exchange KuCoin di entrare nel mondo dei Token Non Fungibili. L’obiettivo è quello di incubare e supportare i progetti NFT nella loro fase iniziale. Questo fondo coprirà quindi arte, sport, PFPs, cultura asiatica, celebrità, GameFi e molto altro. Ecco cosa ha dichiarato Johnny Lyu, CEO dell’exchange:

Nella fase attuale dell’espansione completa e approfondita di KuCoin dei campi Web 3.0 e NFT e dell’approfondimento dell’ecosistema KuCoin, il lancio di un ‘Creators Fund’ da 100 milioni di dollari porterà senza dubbio un forte impulso al nostro processo di sviluppo. Il “Creators Fund” da 100 milioni di dollari sosterrà i creatori e i progetti di NFT, che consolideranno ulteriormente l’infrastruttura del metaverso. Siamo lieti di vedere il rapido sviluppo degli NFT e la loro integrazione con sport, cultura, giochi, celebrità, ecc. Mercato NFT di KuCoin – Windvane vorrebbe collegare Web 2.0 e Web 3.0 supportando più creatori per lanciare i loro NFT o progetti e creando un mondo NFT più integrato con una barriera all’ingresso più bassa per gli utenti.

KuCoin Creators Found è una joint venture realizzata con Windvane e KuCoin Ventures. Questo mercato emergente ha una missione, come ha ben spiegato Johnny Lyu: “Supportare i creatori di Web 3.0 a livello globale per rivoluzionare il settore NFT“.