La carta prepagata che ti aiuta a non farti truffare: scegli HYPE

Nel panorama delle carte prepagate, HYPE emerge come una soluzione innovativa che promette sicurezza, semplicità e convenienza. Questa carta prepagata, associata a un conto con IBAN, offre una serie di vantaggi che la rendono ideale per chi desidera gestire il proprio denaro in modo sicuro e senza commissioni.

Un conto versatile e completo

HYPE non è solo una carta prepagata, ma un vero e proprio conto con IBAN. Questo permette di effettuare bonifici, ricevere accrediti e gestire le proprie finanze direttamente dall’app HYPE. L’apertura del conto è semplice e veloce, richiedendo solo pochi minuti online e senza necessità di documenti cartacei.

Ricariche e prelievi senza commissioni

Uno dei principali vantaggi di HYPE è la possibilità di ricaricare la carta e prelevare contanti senza commissioni in tutto il mondo. Questo aspetto è particolarmente utile per chi viaggia spesso o per chi desidera una maggiore flessibilità nella gestione del proprio denaro.

Controllo delle spese e risparmio

L’app HYPE permette di monitorare tutte le transazioni in tempo reale, impostare obiettivi di risparmio e gestire le finanze in modo trasparente. Questa funzionalità è pensata per aiutare gli utenti a tenere sempre sotto controllo le proprie spese e a risparmiare in modo efficiente.

Cashback e promozioni

HYPE offre anche la possibilità di guadagnare cashback sugli acquisti effettuati tramite l’app, in collaborazione con BuyOn. Inoltre, fino al 31 luglio 2024, è possibile ottenere fino a 30€ in Gift Card per ogni amico portato su HYPE. Per chi apre un conto utilizzando il codice promo “CIAOHYPER” e spende almeno 50€ nei primi 30 giorni, è previsto un bonus fino a 25€.

Soluzioni per ogni esigenza

HYPE propone tre diverse opzioni di conto:

HYPE : Gratuito, con carta virtuale, funzionalità di risparmio e cashback.

: Gratuito, con carta virtuale, funzionalità di risparmio e cashback. HYPE Next : A 2,90€ al mese, include una carta di debito Visa, prelievi e bonifici istantanei gratuiti.

: A 2,90€ al mese, include una carta di debito Visa, prelievi e bonifici istantanei gratuiti. HYPE Premium: A 9,90€ al mese, offre una carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria e un pacchetto assicurativo completo.

Sicurezza e affidabilità

HYPE garantisce pagamenti sicuri sia online che nei negozi, grazie all’utilizzo di Google Pay, Apple Pay e Mastercard. Inoltre, con HYPE Premium, gli utenti possono beneficiare di assicurazioni su viaggi, acquisti e assistenza medica.

Servizi aggiuntivi

HYPE non si limita a fornire una carta prepagata e un conto. Offre anche soluzioni di prestito fino a 50.000€, polizze assicurative su acquisti e elettrodomestici, e persino risparmio per obiettivi specifici. Il servizio di "Credit Boost" permette di ottenere prestiti istantanei fino a 2000€ direttamente dall'app.