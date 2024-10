La Fibra Vodafone a 23,90€ al mese, solo fino al 31 ottobre

La Fibra Vodafone è in offerta ad un prezzo veramente interessante. Si tratta di Internet Unlimited, la promo pensata per chi desidera una connessione veloce e affidabile. Attivandola direttamente dal sito ufficiale, è possibile approfittare della promozione a 23,90 euro al mese, senza costi di attivazione. La proposta include navigazione illimitata, un modem Wi-Fi ottimizzato per lo streaming e il gaming, oltre a chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Questa esclusiva online rappresenta una delle migliori offerte di Vodafone per la fibra, ma non c’è troppo tempo: scade il 31 ottobre.

La fibra di Vodafone ad un prezzo speciale: ecco tutti i suoi vantaggi

Internet Unlimited ti offre una connessione alla massima velocità disponibile, con chiamate illimitate incluse e la Vodafone Station. Inoltre, riceverai una SIM dati con 5 Giga al mese, perfetta per navigare su qualsiasi dispositivo anche fuori casa.

Tra i principali vantaggi di questa offerta c’è la velocità in download fino a 2,5 Gbps, ideale per chi ama guardare contenuti in streaming, seguire eventi sportivi live o giocare online senza interruzioni. La rete Vodafone è perfetta anche per chi lavora da casa o per i professionisti digitali come content creator, grazie alla sua capacità di gestire videochiamate e attività lavorative online in maniera ottimale.

La tariffa promozionale di 23,90 euro al mese è riservata esclusivamente a chi attiva l’offerta online. Occhio però: scade il 31 ottobre, quindi non bisogna tergiversare troppo. Per approfittare dell’offerta, basta accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Vodafone e completare la procedura di attivazione.