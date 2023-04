La miglior VPN per lo streaming senza limiti? Bastano 1,92 euro al mese

Usare una VPN per lo streaming video è sempre più utile, garantendo l’accesso ad Internet nel rispetto della propria privacy e senza alcun tracciamento. In più, con una VPN è possibile aggirare facilmente i blocchi geografici applicati dalle piattaforme di streaming (in questo modo, ad esempio, è possibile accedere a RaiPlay anche dall’estero).

Per scegliere la VPN giusta per lo streaming, senza compromessi sulla qualità, è possibile puntare su AtlasVPN. Il servizio ha tutte le carte in regola per essere considerato come l’opzione più adatta per questo compito. In più, con la nuova offerta appena lanciata, è possibile attivare la VPN ad appena 1,92 euro al mese, puntando sul piano biennale, scontato dell’83%.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

AtlasVPN è la scelta giusta per una nuova VPN per lo streaming

Per gli utenti che scelgono AtlasVPN come VPN per lo streaming c’è la possibilità di sfruttare un servizio davvero completo e soddisfacente. La VPN, infatti, garantisce:

un accesso ad Internet senza limiti di banda , permettendo così di sfruttare al massimo la propria connessione

, permettendo così di sfruttare al massimo la propria connessione un network di centinaia di server , tutti ottimizzati per lo streaming

, tutti ottimizzati per lo streaming una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log per assicurare l’assenza di qualsiasi tracciamento

per assicurare l’assenza di qualsiasi tracciamento la possibilità di usare la VPN con un numero illimitato di dispositivi

AtlasVPN presenta un costo periodico di 1,92 euro al mese. L’offerta in questione è attivabile scegliendo il piano biennale del servizio, per una spesa complessiva di circa 46 euro. Rispetto all’attivazione del piano mensile, al termine dei 24 mesi, si risparmia oltre l’83% sulla spesa. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è una Garanzia di rimborso attivabile entro 30 giorni.

Per attivare l’offerta c’è il link qui di sotto.

La tabella qui di sotto riassume tutte le migliori VPN sul mercato. Se siete alla ricerca di una nuova VPN per lo streaming, oltre ad AtlasVPN, potete dare un’occhiata alle altre opzioni disponibili.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.