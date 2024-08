La Serie A sta tornando: guardala su DAZN a partire da 13,99 euro

Tra due settimane esatte, sabato 17 agosto, ripartirà il campionato di Serie A con la prima giornata. Subito in campo l’Inter, che esordirà in trasferta sul campo del Genoa. Di sera poi toccherà al Milan, che a San Siro ospiterà il Torino.

Così come nelle ultime stagioni, anche quest’anno tutta la Serie A è in streaming su DAZN. Per la stagione 2024-2025, il servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi con sede a Londra prevede quattro diversi piani, tre dei quali offrono la visione della Serie A. La novità di quest’anno è il pacchetto Goal Pass, disponibile a 13,99 euro al mese con 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva ogni giornata.

I piani per vedere la Serie A su DAZN

Per guardare la nuova stagione di Serie A, quest’anno DAZN offre tre diversi piani: Goal Pass, Standard, Plus.

Ecco i prezzi:

13,99 euro al mese per il Goal Pass

34,99 euro al mese per il piano Standard

59,99 euro al mese per il piano Plus

Come anticipato nell’introduzione, il nuovo Goal Pass offre 3 partite di Serie A ogni turno, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, tutta la Liga spagnola, insieme al meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women’s Champions League.

Il piano Standard include invece tutte le partite di Serie A, insieme alla Liga spagnola e al meglio del campionato portoghese, la Serie A femminile e l’UEFA Women’s Champions League. La programmazione prevede inoltre tutta la Serie UnipolSai di basket, insieme all’Eurolega, l’Eurocup e la Basket Champions League. A questo si aggiunge inoltre il volley con la Serie A femminile, la Superlega e i club italiani nel Mondiale, più le partite della Nazionale italiana ai campionati del mondo. Infine, con DAZN Standard si possono vedere tutte le Olimpiadi di Parigi grazie alla diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 più 8 canali dedicati di Eurosport.

Il piano Plus include la medesima offerta sportiva del piano Standard, con l’aggiunta della visione in contemporanea su due diverse reti domestiche.

Maggiori dettagli su prezzi e piani a questa pagina del sito ufficiale DAZN.