Come vedere Lazio-Genoa in diretta streaming

Lazio-Genoa in campo per un match già importante, nonostante si sia giunti solo alla seconda giornata di Serie A. Con fischio d’inizio in programma per domenica 27 agosto alle ore 20:45, può essere visto in streaming su DAZN. Assisteremo quasi certamente all’incontro tra due formazioni più attente e determinate rispetto a quelle che, sette giorni fa, sono state sconfitte all’esordio in campionato.

Serie A: guarda Lazio-Genoa in streaming

Entrambe ancora ferme a 0 punti in classifica, le due squadre sono scivolate rispettivamente al debutto in trasferta contro il Lecce (2-1) e nel match casalingo con la Fiorentina (1-4). A nulla sono serviti i gol del solito Immobile e di Biraschi. È dunque già tempo di una sfida decisiva per definire ambizioni e prospettive nella nuova stagione.

I loro tifosi possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Il racconto è affidato alla telecronaca di Edoardo Testoni. Per l’occasione, al suo fianco c’è Valon Behrami, incaricato del commento tecnico.

Si incrociano in panchina un allenatore veterano e un giovane che ha però già dimostrato il proprio valore, Sarri e Gilardino. Queste le probabili formazioni che schiereranno dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Genoa (3-5-1-1): Martinez, Dragusin, Vogliacco, Bani, Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Malinovskyi, Retegui.

La differenza nella valutazione delle rispettive rose e la confidenza con la massima divisione portano ad assegnare il favore del pronostico ai biancocelesti. Occhio però alla volontà di rialzare subito la testa dei rossoblu.

È possibile vedere in streaming tutte le partite della Serie A solo con un abbonamento a DAZN. La piattaforma ne trasmetterà dieci per ogni turno. Chi cerca la formula più conveniente, può prendere in considerazione la sottoscrizione annuale che garantisce un notevole risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.