Come vedere Lazio-Juventus in streaming (Serie A)

Lazio-Juventus è il big match di campionato in programma per la giornata 29 di Serie A, in scena alla vigilia di Pasqua. Lo stadio Olimpico della capitale accoglie due squadre in gran forma, reduci da cinque vittorie a testa negli ultimi sei turni, pronte a darsi battaglia per allungare le mani su un altro risultato utile. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di sabato 8 aprile: puoi guardare la partita in esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Lazio-Juventus in streaming

Secondo posto in classifica per i biancocelesti a 55 punti, alle spalle della capolista Napoli che pare ormai irraggiungibile. Settima posizione a 44 punti, invece, per i bianconeri, ma con la speranza di veder annullata la penalizzazione inflitta nei mesi scorsi per compiere un significativo balzo in avanti e sconvolgere così la battaglia nella zona Champions.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio che desiderano guardare la partita lo possono fare in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà curato da Andrea Stramaccioni.

Occhio anche ai possibili incroci di calciomercato per il futuro dei due club. Intanto, queste sono le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

Equilibrio quasi perfetto secondo i pronostici: 35% di probabilità per la vittoria dei padroni di casa, 33% per gli ospiti, 32% per un pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Lo spettacolo del big match Lazio-Juventus può essere seguito in diretta anche dall’estero con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. Se ci si connette attraverso una rete Wi-Fi aperta, pubblica o condivisa, come quella di un hotel, è però bene prestare attenzione alla sicurezza.

La protezione di privacy e dati non deve mai essere messa in discussione: per questo il consiglio è di affidarsi a una soluzione certificata come quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto), anche per lo streaming (così come per qualsiasi altra attività online): include, oltre all'accesso a una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e spazio crittografato sul cloud per il backup dei file.

