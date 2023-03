Come vedere Lazio-Roma in streaming (Serie A)

Lazio-Roma è il derby numero 196 della capitale, uno dei big match in programma per la giornata 27 di Serie A (l’altro è Inter-Juventus), che per definizione assegnerà ben più dei canonici tre punti in palio. La sfida accenderà lo stadio Olimpico e una città intera, a partire dalle 18:00 di domenica 19 marzo la potrai seguire in esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Lazio-Roma in streaming

Le due squadre arrivano all’appuntamento vicine in classifica (terzi i biancocelesti a 49 punti, quinti i giallorossi a 47 punti), ma reduci alle prese con postumi ben diversi dagli impegni nelle coppe. Gli uomini di Sarri devono fare i conti con l’eliminazione dalla Conference subita dagli olandesi dell’AZ, mentre quelli di Mourinho hanno strappato il pass per i quarti di Europa League eliminando gli spagnoli del Real Sociedad. In palio c’è anche un balzo in avanti nella corsa alla prossima Champions.

I tifosi delle due squadre e tutti gli appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia affiancato da Riccardo Montolivo per il commento tecnico.

I due allenatori, Sarri e Mourinho, dovranno fare i conti assenze importanti dovute all’infermeria e alle squalifiche: Immobile, Hysaj e Vecino da una parte, Kumbulla dall’altra. Lo stesso tecnico giallorosso non sarà in panchina, a causa dell’espulsione rimediata a Cremona, sostituito da Foti. Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Romagnoli, Casale, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni;

Roma (3-4-2-1): 2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Equilibrio perfetto secondo i pronostici: 34% di probabilità per a vittoria dei biancocelesti, stessa percentuale per i giallorossi e 32% assegnato al pareggio.

Come vedere il derby dall’estero

Anche all’estero si può seguire lo spettacolo del derby e vedere Lazio-Roma con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dal servizio. Se ci si connette da una rete pubblica o condivisa, come quelle degli alberghi, è però bene non sottovalutare i rischi legati alla sicurezza.

Per mantenere sempre protetti dati e privacy, anche durante lo streaming, è bene affidarsi a una soluzione dedicata. Quella di tipo all-in-one fornita da NordVPN (oggi in forte sconto) integra, oltre alla VPN con server in tutto il mondo, un antivirus, il blocco del tracciamento, spazio sul cloud per il backup crittografato dei file e un gestore delle password multipiattaforma dedicato alla gestione delle credenziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.