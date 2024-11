Le chiamate e i messaggi spam sono solo un ricordo con Incogni

Al telegiornale non se ne parla. Sui giornali idem. Ma il problema di fondo resta. Ogni giorno milioni di italiani ricevono chiamate e messaggi spam da numeri sconosciuti, provenienti per lo più dal continente africano e dall’Asia. E la cosa disarmante è che non ci sia una soluzione istituzionale a questo, date le incertezze mostrate dal nuovo Registro pubblico delle opposizioni.

In realtà un rimedio esiste, ma anche in questo caso sono pochi a parlarne. Allora lo facciamo noi. Il servizio in questione è Incogni, tool nato dalla squadra di Surfshark (VPN famosa in tutto il mondo), in grado di eliminare i dati personali dal web all'istante.

Come Incogni aiuta a risolvere il problema delle chiamate e dei messaggi spam

L’efficacia di Incogni è racchiusa in una formula tanto semplice quanto rivoluzionaria. Dopo l’iscrizione al servizio, l’utente autorizza il tool a chiedere per proprio conto l’eliminazione delle sue informazioni personali dai database dei data broker, società che raccolgono, conservano e vendono i dati che gli utenti lasciano in maniera incidentali sul web quando navigano.

A seconda del Paese di origine, i broker dei dati hanno un tempo limite per accogliere la richiesta di Incogni, pena una severa sanzione da parte delle autorità vigenti. In seguito, il servizio continua a monitorare affinché i data broker non rientrino in possesso di nuovi dati o di quelli precedenti.

