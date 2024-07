Le migliori app di AI GRATUITE del 2024

Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale possono velocizzare e migliorare le azioni quotidiana online. A seconda della categoria, questi strumenti possono generare non solo una vasta gamma di informazioni, ma anche creare immagini e video di qualità stupefacente. Esistono numerose piattaforme, accessibili sia da dispositivi mobili che da PC, che permettono di sfruttare la potenza dell’AI in modo rapido ed efficiente. Ecco una lista delle migliori app di AI GRATUITE del 2024.

Upscayl: migliora le tue immagini con l’AI

Upscayl è un potente strumento di intelligenza artificiale che permette di migliorare rapidamente le immagini a bassa risoluzione e, disponibile gratuitamente, offre supporto multipiattaforma per Windows, Mac e Linux.

Tra le sue diverse funzioni il suo punto di forza risiede nella capacità di ingrandire le immagini fino a 4 volte la dimensione originale, migliorandone la nitidezza e i dettagli. Tutto ciò avviene attraverso un’interfaccia semplice, che permette a chiunque di dare nuova vita a una foto non perfetta.

Nello specifico, il funzionamento di Upscayl si basa sull’utilizzo di modelli di apprendimento profondo e AI che utilizza reti neurali a super-risoluzione, addestrate su milioni di immagini, per ingrandire e migliorare in modo intelligente le immagini. In questo modo, è in grado di rimuovere difetti come la sfocatura e gli effetti di compressione jpg. Infine, Upscayl supporta vari formati di immagine comuni, tra cui jpeg, png, tiff e altri. Il tutto è completamente gratuito e open source, senza la necessità di sottoscrivere nessun tipo di piano a pagamento.

Character.ai: Parla con la storia

Character.AI è uno strumento AI che offre un’esperienza unica in quanto permette di “conversare” con personaggi famosi, se pur immaginari. Questa piattaforma innovativa utilizza un modello di linguaggio neurale per analizzare grandi quantità di testo e fornire risposte pertinenti alle richieste con numerose funzionalità.

Inoltre, con Character.AI è possibile creare un personaggio basato su individui reali, vivi o deceduti, o personaggi di pura fantasia. Che sia nella ricerca o nella creazione sarà sufficiente inserire il nome del personaggio, nel primo caso i risultati mostreranno le corrispondenze più accurate in base alle tue parole chiave, con i personaggi più popolari visualizzati per primi. Per poi scegliere di chattare con un singolo personaggio o organizzare una chat di gruppo con più personaggi, creando un dialogo coinvolgente ( le risposte sono date dall’AI i personaggi non sono reali).

L’accesso a Character.AI è gratuito, ma è presente un piano a pagamento che offre numerosi vantaggi come l’accesso prioritario alle chat, tempi di risposta più rapidi da parte dei personaggi e l’accesso anticipato a nuove funzionalità.

Ideogram per creare immagini in un clic

Nel panorama delle tecnologie di generazione di immagini, Ideogram AI si distingue come uno dei migliori strumenti gratuiti per produrre grafiche sorprendenti, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale. Ideogram AI è accessibile a tutti e consente di esprimere liberamente la propria creatività.

Nello specifico, Ideogram AI è un generatore gratuito di testo-immagine che permette di creare immagini seguendo le istruzioni del prompt. In particolare, è in grado di generare in modo intelligente immagini di design basate su prompt di testo. Questo non solo consente di risparmiare tempo, ma stimola anche nuove idee e permette di rendere reale le proprie idee. Ideogram AI offre inoltre diversi suggerimenti e variazioni per ottimizzare il risultato finale.

Per utilizzare Ideogram AI, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al sito di Ideogram AI;

Effettuare l’accesso con Google;

Scegliere il nome utente;

Scrivere il prompt;

Procedere con “Genera”.

Al termine del processo, Ideogram genera diversi output che possono essere scaricati o modificati.

Nel mondo della creatività, altri strumenti di grande supporto includono Hatchful, il generatore di loghi gratuito rilasciato da Shopify che permette di creare loghi utilizzando l’intelligenza artificiale, e Gamma, che consente di creare presentazioni, siti web e molto altro in pochi minuti senza alcuna competenza richiesta, tutto ciò grazie all’intelligenza artificiale.

Tailor News: AI solo notizie chiare

Nel campo delle notizie e delle informazioni, Tailor News si distingue come uno strumento gratuito di intelligenza artificiale che mira a fornire notizie chiare ed eliminare la disinformazione, le informazioni errate e le notizie false, disponibile gratuitamente sul Web e su iOS.

Questo strumento esamina un milione di contenuti ogni giorno, mettendo in evidenza le notizie più importanti del giorno, personalizzate in base agli interessi dell’utente. Tailor News utilizza l’intelligenza artificiale per identificare informazioni false o fuorvianti, fornendo indicazioni su ciò a cui prestare attenzione. Tailor News è lo strumento AI ideale per ottenere notizie affidabili e pertinenti sempre.

Creare musica con Suno

Suno è un’applicazione di intelligenza artificiale dedicata alla creazione musicale che permette di generare canzoni a partire da un semplice prompt. Questa piattaforma si distingue dalle altre nel suo genere per la sua capacità di offrire brani completi con voci e opzioni di personalizzazione, rendendo la creazione musicale un’esperienza semplice e divertente per tutti.

L’utilizzo intuitivo di Suno la rende accessibile a chiunque desideri sperimentare in un campo complesso e spesso limitato ai soli professionisti. Nello specifico, accedendo a Suno, è possibile inserire una richiesta di testo, specificando lo stile, il feeling, gli strumenti, la velocità e il tema della canzone. In base a questa descrizione, l’intelligenza artificiale di Suno genererà una canzone completa di melodia, accordi, ritmi, strumenti e persino canto. Il risultato è così realistico che le canzoni sembrano essere state create da un musicista umano, non da un computer.

Nella sua versione gratuita, Suno consente di scaricare fino a 50 brani al giorno per uso personale, rendendo la musica generata dall’intelligenza artificiale accessibile a tutti.

Perplexity è il motore di ricerca intelligente

Perplexity è un motore di risposte alimentato da intelligenza artificiale che fornisce risposte accurate, affidabili e tempestive a qualsiasi domanda. Nella pratica, Perplexity è in grado di estrarre informazioni da articoli recenti, funzionando come un motore di ricerca. Fornisce una breve risposta riassuntiva insieme ai riferimenti utilizzati per crearla, offrendo un riepilogo semplice che rende la ricerca veloce e pratica.

Non solo Perplexity, anche SciSummary è un software alimentato da intelligenza artificiale che semplifica la lettura di articoli scientifici complessi. Questa soluzione rivoluzionaria è ideale per ricercatori, studenti e appassionati di scienza in quanto semplifica il processo di fruizione della letteratura scientifica complessa fornendo riassunti concisi e accurati di articoli e documenti di ricerca. Nello specifico, utilizzando SciSummary, è possibile ottenere:

Riepiloghi basati sull’intelligenza artificiale che migliorano la comprensione e la memorizzazione;

Tempi di consegna rapidi, con riepiloghi inviati direttamente nella casella di posta dell’utente;

Supporto per vari formati di documenti, tra cui testo, link e PDF;

Accessibilità a un vasto pubblico, dagli esperti ai principianti della comunità scientifica.

L’ampia varietà di strumenti AI disponibili permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per qualsiasi tipo di azione, rendendo la vita quotidiana sul lavoro o nello studio più veloce e semplice. Questi strumenti gratuiti di intelligenza artificiale sono anche il modo ideale per dare libero sfogo alla propria creatività e far nascere idee che altrimenti resterebbero solo nella propria mente.