Le migliori funzionalità digitali della carta conto HYPE

Nel settore della finanza online, HYPE è uno dei protagonisti indiscussi. La sua carta conto offre le migliori funzionalità digitali per gestire il denaro quotidiano senza stress. Con un conto online dotato di IBAN, carte Mastercard fisiche e virtuali, HYPE è il mezzo migliore per chiunque voglia un approccio smart alla propria gestione finanziaria.

Per l’apertura del conto, bastano pochi minuti online per completare la registrazione. Inoltre, in quanto nuovo cliente, potrai ottenere un bonus fino a 25€ usando il codice promozionale “CIAOHYPER”.

Le migliori funzionalità digitali di HYPE: dai pagamenti alla sicurezza

Oltre ai servizi offerti, HYPE garantisce anche la massima sicurezza nei pagamenti. Le carte Mastercard, entrambe fisiche e virtuali, supportano Google Pay e Apple Pay. Basta un tocco sullo smartphone e il gioco è fatto. Inoltre, le carte possono essere messe in pausa o riattivate direttamente dall’app.

Le sorprese non finiscono qui. HYPE è un ricettacolo di vantaggi esclusivi: prelievi ATM gratuiti, bonifici istantanei, ricariche senza commissioni e fino al 5% di cashback sui viaggi prenotati tramite l’app. Se sei un maniaco delle opzioni, le versioni HYPE Next e HYPE Premium espandono i prestiti fino a 50.000€, offrono pacchetti assicurativi e assistenza prioritaria.

Con la funzione Radar, invece, l’app organizza automaticamente le spese, collegandosi ad altri conti bancari per una visione completa delle proprie finanze.

In cerca di un prestito rapido? La funzione “Credit Boost” è grandiosa. Con un paio di click, potrai ottenere prestiti istantanei fino a 2000€, verificando i requisiti direttamente dall’app. Se il risparmio è il tuo forte, HYPE offre sezioni specifiche per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Insomma, dalle funzioni base gratuite alle opzioni più esclusive di HYPE Next e HYPE Premium, la fintech ha davvero tutto ciò che serve a chi cerca le migliori funzionalità digitali per una gestione finanziaria di livello.