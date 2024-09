Lenovo annuncerà Copilot+ PC più economici

Lenovo offre due Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite (Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s). Il produttore cinese annuncerà due notebook più economici con chip Snapdragon X Plus all’IFA di Berlino. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su X le specifiche e i prezzi per l’Europa.

Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 e IdeaPad Slim 5x

Considerate le caratteristiche e i prezzi base (1.299 euro per Yoga Slim 7x e 1.909 euro per ThinkPad T14s), i due Copilot+ PC già in vendita sono indirizzati principalmente alle aziende. Gli utenti consumer potranno invece acquistare IdeaPad 5x 2-in-1 e IdeaPad Slim 5x. Come si deduce dal nome, il primo notebook è un convertibile che consente di ruotare la tastiera fino a 360 gradi.

In base alle informazioni scoperte da Evan Blass, entrambi hanno uno schermo OLED da 14 pollici (touch per il convertibile) e integrano il processore Snapdragon X Plus con CPU a 8 core. L’attuale modello (X1P-64-100) ha una CPU a 10 core. Ovviamente è presente la NPU Hexagon con prestazioni massime di 45 TOPS (trilioni di operazioni al secondo).

I due notebook integrano inoltre SSD fino a 1 TB e fino a 32 GB di RAM. Dovrebbero arrivare sul mercato entro fine settembre. I prezzi base sono 999 euro per IdeaPad 5x 2-in-1 e 899 euro per IdeaPad Slim 5x.

Secondo Evan Blass, Lenovo annuncerà anche Copilot+ PC con processori AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra Series 2 (Arrow Lake). Il keynote del produttore cinese è programmato per il 5 settembre.