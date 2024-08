Lenovo Legion Go: accessori per la console portatile

Quasi un anno fa, Lenovo ha svelato Legion Go, console portatile con processore AMD Ryzen Z1 Extreme. Il produttore cinese ha ora annunciato cinque accessori che verranno mostrati all’IFA 2024 di Berlino. Quello più utile è senza dubbio la docking station con porta USB Type-C. Saranno in vendita a partire dal mese di ottobre.

Accessori per Legion Go

Legion Go era la risposta di Lenovo alla ROG Ally. È tuttavia passato quasi un anno dal lancio ufficiale, ma il produttore cinese non ha ancora annunciato la seconda generazione, come anticipato da un dirigente all’inizio di aprile (è prevista anche una versione più piccola).

Mentre ASUS ha già presentato la nuova ROG Ally X, Lenovo ha solo comunicato l’arrivo di cinque accessori per la sua console portatile. Il primo è USB-C Dock, ovvero una dock station con due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, una porta HDMI 2.0, una porta RJ-45 (Gigabit Ethernet) e un cavo USB Type-C lungo 230 millimetri per collegare la console. Sarà in vendita da ottobre. Il prezzo è 64,99 euro.

Il Charging Connector permette invece di trasformare i due controller staccabili TrueStrike in un singolo controller ricaricabile con la batteria integrata. Sarà in vendita da ottobre. Il prezzo è 59,99 euro.

Carry Case è una custodia rigida con doppia cerniera per il trasporto della console. Sarà in vendita da gennaio 2025. Il prezzo è 29,99 euro.

Ci sono inoltre joystick di varie forme, dimensioni e colori. Saranno in vendita da ottobre. Il prezzo è 9,99 euro.

Lenovo offre infine una mini tastiera Bluetooth con spessore di 5,6 millimetri e peso di 180 grammi. Sarà in vendita da novembre. Il prezzo è 39,99 euro.