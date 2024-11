LG Monitor 24": soluzione perfetta ed economica al Black Friday

Cerchi uno schermo versatile e polifunzionale in grado di assicurarti il massimo della produttività e una buona proposta di intrattenimento? Per la tua scrivania Amazon ha pensato al fantastico LG Monitor 24″ che grazie alle sue prestazioni e al Black Friday ti stupirà. Infatti, lo acquisti a soli 79,99€! Incredibile vero? Eppure non è un sogno.

Questo monitor dalle ottime caratteristiche è economico e funzionale, in grado di soddisfare anche le tue più alte esigenze. Ovviamente non stiamo parlando di un monitor nato per il gaming, ma, grazie alle sue funzionalità e tecnologie, è in grado di sostenere in maniera adeguata anche i tuoi giochi preferiti. La consegna gratis è inclusa nell’offerta con Prime.

LG Monitor 24″: tutto quello che non ti aspetti con 79€

Cosa ti aspetteresti con 79,99€? Il mitico LG Monitor 24″ saprà stupirti a mani basse. Acquistandolo ti assicuri un ottimo compagno di giornate. Perfetto per la produttività, offre un display in alta definizione con True Color e risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel. I tempi di risposta sono ridotti e la riproduzione del colore ottimizzata.

Il profilo sottile dei bordi sui tre lati assicura un’esperienza coinvolgente e la possibilità di creare una postazione multischermo pazzesca. Inoltre, grazie agli speaker integrati da 10W con funzionalità MAXXAUDIO hai una nitidezza sonora senza dover installare casse audio esterne. Aggiungici la tecnologia AMD FreeSync a 75Hz e tempi di risposta di 1ms.

Acquistalo immediatamente a soli 79,99€! Benvenuto Black Friday Amazon.