Libero Mail e Virgilio mail sono down: tutti gli aggiornamenti

Down in corso per Libero Mail e Virgilio Mail. È impossibile accedere alle caselle di posta elettronica. Ecco il messaggio di errore che compare provando a effettuare l’autenticazione, lo abbiamo appena catturato su un dispositivo in redazione Il servizio Libero Mail non è al momento raggiungibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi .

Il down di Libero Mail e Virgilio Mail dell’11 giugno

Come sempre accade in questi casi, la conferma arriva anche dai feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector.

I due servizi sono gestiti da Italiaonline, che al momento non ha rilasciato commenti in merito alla causa del malfunzionamento o alle tempistiche necessarie per ripristinarli.

Non è la prima volta che Libero Mail e Virgilio Mail sono colpiti da problemi. L’ultimo down prolungato risale al gennaio 2025, prima è accaduto nel giugno 2023 e nel gennaio 2023. Manterremo aggiornato questo articolo con le novità non appena disponibili.

Aggiornamento (11 giugno, 12:21)

Caselle ancora inaccessibili. Il messaggio di errore è lo stesso anche su Virgilio Mail.

Aggiornamento (11 giugno, 12:32)

Prosegue il down, le due caselle di posta risultano ancora non funzionanti.

…. in aggiornamento