Lidl: attenzione alle pubblicità fake su YouTube

I cybercriminali stanno invadendo il web oltre che le nostre email per truffare più utenti possibili. In questo modo diventa sempre più difficile riconoscere una truffa da una proposta commerciale sicura quando si tratta di banner pubblicitari. Infatti, molti utenti stanno segnalando una pubblicità fake su YouTube che sfrutta il buon nome di Lidl per truffare più utenti possibili.

Due elementi sono pericolosi in questo raggiro. Primo, l’utilizzo del marchio Lidl per proporre premi dal costo importante semplicemente partecipando a un sondaggio che risulterà poi essere fraudolento e realizzato solo per rubare dati personali e dettagli di pagamento. Secondo, la visibilità della pubblicità fake su YouTube, una piattaforma molto diffusa e identificata come sicura dagli utenti.

Da questo si capisce bene quanto oggi sia davvero pericoloso muoversi online senza una conoscenza, almeno abbozzata, sulle possibili truffe. La pubblicità fake di Lidl su YouTube non è solo un esempio, ma un vero e proprio pericolo. Caratteristiche di questa “esca” sono simili a tantissime altre truffe. Un click su un annuncio pubblicitario truffa può rovinare la vita. Ecco il consiglio di Lidl Italia:

I concorsi e le attività promozionali di Lidl Italia sono comunicati esclusivamente attraverso i nostri canali ufficiali (il sito internet www.lidl.it, la pagina Facebook, il profilo Twitter di Lidl, la newsletter, Lidl Plus).

Ti invitiamo pertanto a prestare attenzione ad iniziative attualmente diffuse attraverso la rete, sui social, via WhatsApp, o tramite email che, pur riportanti impropriamente il logo Lidl, non sono in alcun modo riconducibili alla nostra Società, e quindi di diffidare di tutto ciò che viene pubblicato al di fuori dei nostri canali ufficiali.

Lidl: come riconoscere la pubblicità fake su YouTube

Tutti possono incappare nella pubblicità fake su YouTube che sfrutta Lidl per truffare gli utenti che cadono nella trappola. Ecco perché è importantissimo non tanto conoscere ogni minimo particolare, ma il metodo utilizzato per evitare di essere truffati. Ecco alcuni elementi comuni in grado di aiutarti a riconoscere questi raggiri: