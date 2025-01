LineageOS 22.1 porta Android 15 sui vecchi telefoni Android

La ROM personalizzata più amata da chi vuole dare nuova vita ai propri dispositivi ha fatto un grande passo avanti. LineageOS 22.1, basata su Android 15 QPR1, è disponibile per il download. Con l’aggiornamento arrivano nuove funzionalità e update di sicurezza per oltre 100 dispositivi, inclusi molti modelli più vecchi.

LineageOS 22.1: nuove funzionalità e dispositivi supportati

LineageOS 22.1 segna una svolta nella storia delle ROM personalizzate. Questa versione è stata sviluppata e rilasciata più velocemente del solito.

Il motivo è da attribuire in parte alle modifiche introdotte da Google nella base di codice di Android con le Quarterly Platform Releases (QPR). Queste modifiche hanno reso necessaria una riorganizzazione interna da parte del team di LineageOS, che ha deciso di adottare un nuovo schema di numerazione per le versioni. Ora le release vengono identificate con una numerazione a punti per riflettere meglio gli aggiornamenti successivi. Ad esempio, la futura versione basata su Android 15 QPR2 sarà chiamata LineageOS 22.2.

Tra le novità di LineageOS 22.1 spicca Twelve, una nuova applicazione musicale che sostituisce la vecchia Eleven. Twelve è stata progettata da zero con un design Material You che offre:

Supporto per la modalità orizzontale;

Ricerca migliorata;

Migliore integrazione con Android Auto.

Un’altra novità è l’integrazione di un lettore di PDF che utilizza la libreria Jetpack PDF, già utilizzata da Google Chrome e Files by Google. Pur non essendo una funzione rivoluzionaria, aggiunge un valore pratico alla ROM.

Miglioramenti tecnici e di sicurezza

LineageOS 22.1 non si limita alle nuove funzioni. Le patch di sicurezza da marzo 2024 a novembre 2024 sono state integrate, fornendo una maggiore protezione contro le vulnerabilità note. Inoltre, applicazioni come SeedVault ed Etar sono state aggiornate alle versioni più recenti.

Gli sviluppatori hanno anche ottimizzato le utility di estrazione, riducendo notevolmente il tempo necessario per preparare le ROM. Grazie a una nuova implementazione Python ora bastano 30 secondi rispetto ai 180.

Disponibilità e compatibilità

LineageOS 22.1 è disponibile per un’ampia gamma di dispositivi (dal Pixel 2 al Pixel 9, passando per i Fairphone 4 e 5, l’Asus Zenfone 5Z e diversi modelli OnePlus e Motorola).

Per scaricare la ROM basta visitare la pagina Wiki del proprio dispositivo sul sito web di LineageOS. Con LineageOS 22.1, gli utenti hanno a disposizione una soluzione efficace per continuare a utilizzare i loro dispositivi più vecchi con le ultime funzionalità e gli aggiornamenti di sicurezza di Android 15.