Linktree aggiunge la funzione di layout in primo piano

Linktree, la piattaforma di riferimento per la creazione di pagine di link personalizzate, ha recentemente introdotto una serie di innovazioni volte a migliorare l’esperienza utente e l’impatto visivo dei profili, in primis il layout in primo piano.

Layout in primo piano

Linktree introduce una nuova funzione per aiutare gli utenti a mettere in risalto i loro link più importanti. Ora è possibile selezionare l’opzione “Layout in primo piano” per espandere automaticamente un link scelto, mostrando un’anteprima del contenuto multimediale come video di YouTube, clip di TikTok, brani di Spotify o post di Instagram. Questa funzionalità consente agli utenti di Linktree di evidenziare in maniera ancora più efficace i link chiave, migliorando l’esplorazione e l’interazione del pubblico con il loro profilo online.

Integrazione con Instagram

La piattaforma ha esteso il supporto per l’integrazione automatica dei contenuti social, consentendo ora di recuperare e visualizzare fino a sei degli ultimi post e Reel pubblicati sul proprio account Instagram. Questa funzionalità permette di aggregare in un’unica pagina i contenuti provenienti da diverse piattaforme, semplificando la gestione della presenza online.

Immagine di profilo di grandi dimensioni

È stata introdotta anche la possibilità di caricare un’immagine di profilo di dimensioni maggiori, che verrà visualizzata in modo prominente sulla pagina. Questa novità consente di sfruttare al meglio l’impatto visivo dell’immagine di brand, adattandola armoniosamente alla combinazione di colori scelta per la pagina.

Link di testo

Linktree ha aggiunto l’opzione “Link di testo” per visualizzare informazioni testuali direttamente sul profilo, come biografie dettagliate, orari di apertura o contenuti di blog. Questa funzione offre maggiore flessibilità nella presentazione delle informazioni, consentendo di arricchire la pagina con elementi personalizzati.

Con queste nuove funzionalità, Linktree mira a fornire agli utenti strumenti più avanzati per ottimizzare la loro presenza online, migliorare l’esperienza degli utenti e massimizzare l’impatto visivo dei loro profili.