Linux 6.11 aggiungerà nuovi driver per l’integrazione ChromeOS EC

L’ultima versione di Linux 6.11 introduce miglioramenti significativi al kernel. Ciò aggiungendo driver di controllo della velocità della ventola, della temperatura e della carica specificamente progettati per l’integrazione di ChromeOS EC (Embedded Controller). Questi aggiornamenti offrono prestazioni e funzionalità migliorate agli utenti di Chromebook, ottimizzando l’esperienza utente complessiva. Con il supporto per l’hardware AMD, i nuovi driver assicurano un funzionamento fluido e una gestione efficiente dei componenti di sistema cruciali. Linux 6.11 è un aggiornamento irrinunciabile per gli appassionati di Chromebook che cercano controllo e prestazioni migliorati.

Linux 6.11: i due driver principali per ChromeOS EC

La piattaforma Chrome cambia per Linux 6.11. Il codice principalmente per abilitare i Chromebook con il kernel Linux principale è infatti impostato per introdurre due nuovi driver. Il primo driver è “cros_ec_hwmon“. Si tratta di un driver che permette di monitorare la velocità della ventola e le temperature dei moderni Chromebook basati su Linux. Lo stesso vale anche per altri dispositivi che utilizzano ChromeOS EC open source. Il driver cros_ec_hwmon si interfaccia con il controller integrato di ChromeOS quando si trova in una configurazione EC connessa a LPC (Linear predictive coding). In particolare, questo nuovo driver funziona per il laptop AMD Ryzen Framework 13 che utilizza ChromeOS EC ed è stato testato con successo con questo nuovo codice. L’ultimo tentativo di aggiungere un driver HWMON EC ChromeOS risale a sette anni fa. Adesso questo nuovo driver è finalmente pronto per la linea principale con Linux 6.11.

L’altro nuovo driver della piattaforma Chrome in questo ciclo è “cros_charge-control“, che serve ad abilitare le soglie di carica di controllo. Il controller incorporato di ChromeOS supporta un comando per controllare le soglie e il comportamento di carica. Questo è ora esposto allo user-space tramite sysfs simile ad altri laptop che supportano le soglie di carica della batteria. Entrambi questi nuovi driver ChromeOS EC sono stati elaborati dallo sviluppatore Linux Thomas Weißschuh. Maggiori dettagli su questi due nuovi driver e altre modifiche alla piattaforma Chrome pronte per Linux 6.11 possono essere trovati tramite sulla richiesta pull del sito Linux kernel.