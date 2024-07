Linux 6.12 potrebbe supportare Intel Xe2 Lunar Lake e Battlemage

La finestra di fusione di Linux 6.11 si è conclusa solo pochi giorni fa. Tuttavia, gli ingegneri di Intel stanno già iniziando a inviare modifiche ai driver grafici del kernel al ramo DRM-Next per il ciclo di Linux 6.12, che si concluderà a fine 2024. È notevole come stiano cercando di completare il supporto grafico Xe2 per Lunar Lake e le schede grafiche discrete Battlemage in modo che il supporto possa essere attivato di default. Con Linux 6.11 è stato introdotto il supporto iniziale per la grafica Battlemage come successore di DG2/Alchemist. Linux 6.11 lavora anche ulteriormente sul supporto grafico Lunar Lake. Al momento, il kernel Linux 6.11 non espone questo supporto grafico Battlemage o Lunar Lake di default/out-of-the-box. Questo deve invece essere abilitato tramite il parametro “force probe” se si dispone di hardware iniziale e si desidera abilitare il supporto grafico accelerato.

Dagli ultimi commenti della mailing list Linux, sembra che l’esposizione di default potrebbe verificarsi per Linux 6.12. La finestra di unione di Linux 6.12 si aprirà a settembre dopo la versione stabile v6.11 e, a sua volta, l’estrazione del materiale da DRM-Next. Ma il kernel stabile di Linux 6.12 non uscirà prima di novembre. Ciò è un peccato considerando che Lunar Lake verrà lanciato all’inizio di settembre. Quindi, i primi utilizzatori dovranno passare a una versione del kernel in fase di sviluppo o tentare la fortuna con Linux 6.11. Nel frattempo, con l’alternativa Ryzen AI 300 “Strix Point” appena lanciata da AMD a Lunar Lake con grafica AMD RDNA3.5, è presente un supporto grafico che funziona sull’attuale kernel stabile per un’esperienza leggermente migliore. Tuttavia, non è l’ideale per funzionare subito sulle distribuzioni Linux attualmente rilasciate.

Linux 6.12: i dettagli della richiesta pull drm-xe-next

La richiesta pull drm-xe-next riguardante le patch del driver del kernel Xe per Linux 6.12, è stata riassunta in questo modo: “Richiesta di pull anticipata drm-xe-next per la versione 6.12. Il motivo principale di questo anticipo è riportare l’EU aggiuntivo SIMD16, poiché è un’API necessaria per Lunar Lake e Battlemage. È stato nel ramo drm-xe-next per alcune settimane ed è in fase di test nell’userspace. Altri cambiamenti portano miglioramenti generali e pulizie al driver. Vi è un ulteriore supporto per SR-IOV, oltre a portare Lunar Lake e Battlemage alla fase finale per essere ufficialmente supportati dal driver. Alcuni elementi sono ancora in evoluzione, quindi non sono ancora del tutto pronti“.

Per quanto riguarda la modifica dell’API user-space per esporre la maschera SIMD16 EU, nella patch viene spiegato che: “PVC, Xe2 e le piattaforme successive hanno EU a 16-wide. Stavamo riportando implicitamente per PVC il numero di EU a 16-wide senza dare allo user-space alcun indizio che fossero diversi rispetto ad altre piattaforme. Anche Xe2 e le successive hanno EU a 16-wide, ma in quei casi il numero riportato corrisponderebbe al conteggio di 8-wide. Per evitare confusione e assicurarsi che lo user-space utilizzi il numero corretto a seconda della piattaforma, aggiungere un nuovo elemento alla query di topologia e rimuovere quello non disponibile. La nuova maschera riportata sia per PVC che per Xe2 dovrebbe ora corrispondere ai numeri riportati tramite hwconfig“.

In molti sperano che su Linux 6.12 venga implementato un supporto di default per Lunar Lake e per Battlemage. Manca ancora un mese per raggiungere questo obiettivo. In assenza di un back-porting da parte di Canonical su Ubuntu 24.10, ciò significherà l’assenza di un’esperienza utente immediata per Lunar Lake e Battlemage fino a Ubuntu 25.04 della prossima primavera. Lo stesso vale per altre versioni autunnali della distribuzione Linux.