Linux: il codice EFI Zboot abbandona CLM passando a Gzip e Zstd

Il codice EFI Zboot di Linux, che si occupa di trasportare le immagini del kernel in forma compressa per i sistemi EFI, abbandonerà definitivamente le Compression Library Museum, le quali includono i formati di compressione Gzip, LZ4, LZMA, LZO, XZ e Zstd, concentrandosi soltanto su Gzip e Zstd.

La patch che riduce a sole due opzioni i formati di compressione offerti da EFI Zboot di Linux, è stata inviata per la richiesta di inserimento da poco, come anche spiega nel dettaglio uno degli sviluppatori che se ne è occupato:

“Per ragioni storiche, il codice di decompressione legacy su varie architetture supporta 7 diversi tipi di compressione per l’immagine del kernel compressa.

EFI zboot non è un museo di librerie di compressione, quindi le opzioni possono essere limitate a ciò che è probabile che sia utile nella pratica:

– GZIP è provato e testato, ed è ancora uno dei più veloci in fase di decompressione, sebbene il rapporto di compressione non sia molto elevato; inoltre, Fedora sta già distribuendo kernel EFI zboot per arm64 che utilizzano GZIP, e QEMU implementa il supporto diretto per esso quando si avvia un kernel senza firmware caricato;

– ZSTD ha un rapporto di compressione molto elevato (sebbene non il più alto), ed è quasi veloce quanto GZIP in fase di decompressione.

Ridurre il numero di opzioni rende meno complicato per altri consumatori del formato EFI zboot (come QEMU oggi, e kexec in futuro) supportarlo in modo trasparente senza dover trasportare 7 diverse librerie di decompressione.”