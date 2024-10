Linux 6.13: il nuovo driver Intel migliora la gestione termica PCIe

Nel frattempo che Linux 6.12 avanza nelle varie Release Candidate, di cui l’ultima è stata da poco pubblicata con alcuni correttivi per i portatili ASUS Lunar Lake e i processori Zen 5 AMD, gli sviluppatori sono già da un po’ di tempo al lavoro su Linux 6.13, la versione successiva che integrerà diverse novità. La più recente tra queste è un nuovo driver Intel, già pronto, pensato per raffreddare meglio la connettività PCIe.

Linux 6.13: pronto il nuovo driver Intel per ridurre la temperatura del connettore PCIe

Lo sviluppo del nuovo driver Intel per una migliore gestione termica del PCIe era già cominciato lo scorso anno. Il driver consente, nello specifico, di ridurre in automatico la velocità del connettore allo scopo di diminuire le temperature in situazioni critiche. Ciò sembra essere pensato in prospettiva della futura versione 6.0 dello standard, per garantire temperature entro i limiti nel caso di problemi.

Il nuovo driver è ora pronto per l’inserimento nella prossima versione ed è stato da poco messo in coda nel sottogruppo PCI del ramo “next”, ovvero quel ramo che include tutte le nuove funzionalità e i nuovi driver da aggiungere in fase di sviluppo. L’aggiunta dovrebbe essere eseguita nel mese di novembre, in cui uscirà nel frattempo la versione 6.12.

Il driver Intel PCIe per Linux 6.13 potrà essere abilitato attraverso il nuovo comando Kconfig “PCIE_THERMAL”. Come appunto riaffermato dagli ingegneri, ciò abiliterà la riduzione dinamica della banda per i dispositivi PCIe collegati, contribuendo a far scendere la temperatura, per evitare possibili danni fisici.

Tra gli altri cambiamenti che verranno apportati con la futura versione 6.13 del kernel, c’è l’abbandono di ReiserFS, un vecchio file system non più aggiornato e caduto completamente in disuso. Oltre a ciò, viene aggiunto il supporto per le future CPU Intel Panther Lake, nonché per le future GPU Xe3 Battlemage, oltre a svecchiare ulteriormente il codice eliminando diversi driver obsoleti.