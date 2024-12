Linux 6.13 RC4 disponibile per i test prima delle vacanze

Dopo l’uscita della terza Release Candidate, dove sono state corrette delle problematiche di regressione per i processori Intel Xeon, nonché aggiunte un gran numero di funzionalità pe le CPU AMD Zen 5, Torvalds ha da poco annunciato la disponibilità di Linux 6.13 RC 4 per i test pubblici, giusto prima dell’inizio delle vacanze natalizie. Si tratta dell’ultima versione anteprima, che condurrà a quella stabile in uscita a metà gennaio.

Linux 6.13 RC4: l’ultima anteprima per i test pubblici prima della versione stabile

Linux 6.13 RC4 implementa a sua volta altre novità, come il supporto per Intel IFS (In-Field Scan) sui futuri processori Xeon con architettura Clearwater Forest, oltre al supporto driver VSEC per i Panther Lake, per via della necessità di nuovi ID dispositivo.

È poi presente una correzione di sicurezza per hypervisor Xen, per prevenire possibili attacchi informatici di tipo speculativo tramite la CPU. Il file system EROFS (Enhanced Read-Only File System), ideato da Huawei e pensato per essere leggero e di sola lettura, passa ora a input/output bufferizzati per impostazione predefinita, in modo da velocizzare ulteriormente i tempi di avvio dei contenitori.

Linux 6.13 RC4 corregge poi un fastidioso problema USB xhci, notato con un bug report dove veniva segnalato un blocco del sistema se veniva creata una partizione EXT4 su un’unità di archiviazione USB, facendo bloccare l’intero sistema.

Di seguito i commenti di Torvalds in merito alla RC4: