Linux 6.13: tutte le funzionalità aggiunte per le CPU AMD Zen 5

Linux 6.13 ha nel corso dello sviluppo aggiunto un grandissimo numero di funzionalità pe i processori AMD Zen 5, che permettono sia di aumentare le prestazioni, oltre che l’ottimizzazione, nonché di sfruttare diverse funzionalità avanzate offerte dall’architettura.

Linux 6.13: una carrellata di novità per le CPU AMD Zen 5

Linux 6.13 debutterà a gennaio con un sacco di novità per le CPU AMD, tra cui spicca il supporto per la funzionalità 3D V-Cache Optimizer, con cui è possibile scegliere se dare preferenza all’ottimizzazione della cache o una frequenza più alta, in base alle necessità. Si tratta ovviamente di un’aggiunta destinata unicamente alla serie di CPU 3D V-Cache, molto richiesta tra i videogiocatori per via delle loro prestazioni elevate in quest’ambito, grazie all’ampia dimensione della cache L3 ampliata.

Le novità non riguardano tuttavia solo la fascia prettamente commerciale, ma anche quella aziendale, caratterizzata, nel caso di AMD, dalle proposte EPYC Turin. Una nuova patch, destinata unicamente ai modelli EPYC 9005 e processori futuri, che con questa versione del kernel utilizzerà il driver AMD P-State anziché l’ACPI, allo scopo di migliorare l’efficienza energetica e anche le prestazioni. A ciò si aggiunge anche il supporto PCI Express TLP Processing Hits, ovvero suggerimenti opzionali che possono essere “iniettati” per il miglioramento della latenza e la conseguente riduzione della congestione, insieme a Smart Data Cache Injection per migliori prestazioni input/output.

Linux 6.13 aggiunge anche AMD Bus Lock Trap, una funzionalità del tutto simile al rilevamento del bus lock di Intel, già introdotto da un po’. Le altre novità includono anche delle funzionalità volte a migliorare la gestione dei carichi di lavoro, con un flag specifico che indica al sistema la presenza di una CPU in grado di supportare la classificazione dei carichi.

Non manca il supporto Zero RPM per le Radeon RX 7000, oltre a correttivi per le CPU meno recenti Zen 1 e 2, relativi a problemi che impattavano pesantemente sui tempi di avvio.