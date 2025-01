Linux 6.14 aggiunge il supporto per più dispositivi audio

Nel corso di questa settimana, un periodo centrale per quanto riguarda lo sviluppo di Linux 6.14, sono stati aggiunti alla prossima versione del kernel ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda i driver audio. Oltre ai miglioramenti che riguardano le API di base per un supporto migliore alle specifiche MIDI 2.0, è stato anche aggiunto il supporto per nuovi dispositivi audio.

Linux 6.14: supporto per più hardware audio

Tra i nuovi dispositivi audio supportati su Linux 6.14 figurano Allwinner Suinv F1C100s, Awinc AW88083 e Realtek ALC5682I-VE. Il più importante è il supporto per ALC5682I-VE, direttamente integrato dagli ingegneri Realtek, per via di alcune piccole modifiche alla calibrazione, che differiscono rispetto al supporto già esistente per ALC5682I-VD. Realtek ALC5628 è stato pensato per i dispositivi portatili multimediali e di comunicazione.

I nuovi driver includono anche il supporto per dispositivi USB, come il supporto per le interfacce Focusrite Scarlett 4th Gen 16i16, 18i16 e 18i20. Il kernel supportava già alcuni dispositivi di Focusrite, come il mixer Scarlett, questi ultimi modelli di mixer USB sono invece ora supportati grazie al nuovo driver Focusrite Control Protocol “FCP”. Questi modelli includono anche il mixer audio USB-C di fascia alta Scarlett 18i20, venduto a un prezzo di €729.99.

Altre modifiche che riguardano l’audio su Linux 6.14 includono il supporto per le operazioni di pausa su Sound Open Firmware (SOF), operazioni da memoria a memoria per piattaforme Freescale/NXP e supporto per sub-codec audio HD SPI TAS2781. Tutti i dettagli sulle nuove modifiche sono disponibili nella pagina relativa alla richiesta di inserimento.

Oltre a ciò, le recenti aggiunte sulla prossima versione del kernel riguardano aggiornamenti per le future schede grafiche RDNA4 di AMD, in arrivo a marzo. Vengono nello specifico risolti alcuni problemi, oltre a determinati correttivi, nonché ottimizzate le risorse in determinati ambiti in modo che non si verifichino perdite di dati, assicurando maggiore stabilità e prestazioni.