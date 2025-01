Linux 6.14: aggiunge nuove funzionalità per le CPU AMD

Il periodi di finestra di fusione per Linux 6.14 è appena iniziato e, per dare il via al nuovo ciclo di sviluppo del kernel, alcuni sviluppatori hanno iniziato a inviare alcune richieste di inserimento che riguardano nello specifico nuove funzionalità della CPU AMD che vale la pena menzionare.

Linux 6.14: aggiunte nuove funzionalità destinate ai processori AMD

Nell’inizio della giornata di ieri, su Linux 6.14 è stata inviata una richiesta di inserimento per il ramo “x86/sev” relativa alla funzionalità Secure Encrypted Virtualization (SEV), per i processori AMD EPYC, insieme alla modalità Segmented RMP e il supporto per l’istruzione RMPREAD di Zen 5. Proprio quest’ultima era stata già anticipata lo scorso mese, e si tratta di una nuova istruzione introdotta dai processori che fanno uso della recente architettura Zen 5, facenti parte della serie EPYC 9005, pensata per la lettura di voci RMP (Reverse Map Table) definite dall’architettura, la quale diventa ora il metodo predefinito per questo tipo di attività sui processori server “Turin” e sui futuri processori AMD.

Sempre nello stesso ramo è anche presente una richiesta di inserimento per la funzionalità AMD TSC presente sin dai processori della serie EPYC 7003 “Milan”. Il supporto AMD Secure TSC era stato rilanciato nella patch Linux degli ultimi due anni, ma ora è finalmente pronto per l’inserimento. Consente alle macchine virtuali e guest di utilizzare in modo sicuro le istruzioni RDTSC e RDTSCP, per l’accesso sicuro al contatore timestamp, garantendo che l’hypervisor non possa modificare i parametri RDTSC/RDTSCP dopo l’avvio del guest.

Un’altra richiesta di inserimento per Linux 6.14 riguarda un singolo set di patch per la preparazione del supporto per “AMD SRSO_USER_KERNEL_NO”, un’altra nuova funzionalità per i processori Zen 5 che si occupa di ridurre le mitigazioni necessarie per la vulnerabilità Inception/Speculative Return Stack Overflow (SRSO).

Non mancano novità volte unicamente a migliorare le prestazioni, come un nuovo aggiornamento per il driver PMU core e modifiche al supporto dei contatori energetici AMD RAPL.