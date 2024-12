Linux 6.14 aumenterà l'efficienza delle CPU AMD Ryzen

Linux 6.14, la futura versione del kernel attesa dopo il rilascio imminente a gennaio della versione 6.13, adotterà ulteriori novità destinate ai processori AMD Ryzen, mirate ad aumentarne ancor di più l’efficienza nonché la riduzione del consumo energetico.

Linux 6.14 permetterà alle CPU AMD Ryzen di consumare meno

Una modifica al driver P-State su Linux 6.14, già messa in coda nella sezione del codice che riguarda l’alimentazione, consente alle CPU AMD Ryzen di ridurre ulteriormente il loro consumo energetico.

Nello specifico, il cambiamento al driver P-State consentirà nel nuovo kernel di impostare una politica EPP (Energy Performance Preference) differente ed esclusivamente pensata per i Ryzen, ma anche gli EPYC. Questo cambiamento scaturisce pure da un precedente report, dove viene suggerito l’uso dell’opzione “balance_performance” per i processori Ryzen, piuttosto che “performance”, comunemente usata come settaggio predefinito sia per i Ryzen che per gli EPYC.

Di seguito la proposta dettagliata del report:

“Mi piacerebbe molto che AMD considerasse di impostare “energy_performance_preference” su balance_performance almeno per i laptop. Di default amd-pstate supera le frequenze e aumenta notevolmente il consumo energetico per attività semplici come guardare video di YouTube con l’accelerazione HW attivata. Ecco un semplice confronto: Guardate un video di YouTube VP9 1080p in Firefox con l’accelerazione HW attivata: performance balance_performance

Watt 14W 7W

Frequenza CPU 5000MHz 3000MHz In termini di prestazioni sostenute per attività che richiedono l’uso completo della CPU, la differenza è trascurabile.”

A seguito di discussioni interne in merito a questa proposta, gli sviluppatori hanno quindi concordato che l’impostazione predefinita “balance_performance” può essere più che adeguata per i processori Ryzen su Linux 6.14, mantenendo tuttavia l’impostazione “performance” per le CPU EPYC.

L’ingegnere nostrano Mario Limonciello, di AMD, ha specificato che:

“Per i sistemi Ryzen, la politica EPP impostata dal BIOS è generalmente configurata su “performance”, in quanto questo è il valore di registro predefinito per la richiesta MSR CPPC. Se un utente non utilizza software aggiuntivo per configurare EPP, il sistema sarà predefinito orientato verso le performance e consumerà batteria extra. In questo caso, configurare invece il valore predefinito su “balanced_performance”.

Su Linux 6.14, la modifica al driver P-State è stata inserita nel ramo “next” del sottosistema Power Management, già prima dell’apertura dell’inizio della cosiddetta “finestra di unione”, che comincerà a fine gennaio.