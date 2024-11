Linux 6.14: pronto il driver AMDXDNA per i Ryzen AI

Il driver AMDXDNA, diventato open source nel mese di gennaio di quest’anno per il supporto dei processori Ryzen AI, dotati di NPU (Neural Processing Unit), e delle meno recenti CPU della serie 7040 “Phoenix”, è ora pronto per debuttare sul futuro kernel Linux 6.14, in uscita il prossimo anno dopo la versione 6.13.

I processori Ryzen della serie 7040, usciti alla fine dello scorso anno, sono caratterizzati da NPU XDNA della potenza di 10 TOPS, per l’esecuzione dei carichi di inferenza IA direttamente nel dispositivo. I Ryzen AI 300 migliorano molto questo aspetto, con una NPU in grado di raggiungere i 50 TOPS e specificamente pensata per le nuove funzionalità IA aggiunte su Windows 11.

Linux 6.14 farà debuttare il driver AMDXDNA open source per supportare le NPU dei Ryzen AI

Nonostante il driver AMDXDNA fosse già stato reso pubblico e open source a gennaio, il processo di revisione per renderlo disponibile sul futuro kernel Linux 6.14 è iniziato soltanto nel mese di luglio, in modo da farsi già strada per la richiesta di aggiunta. Nel processo di sviluppo, il driver ha superato undici fasi di revisione nei mesi successivi, arrivando fino ad adesso pronto per l’aggiunta nella versione stabile del kernel.

Facendo seguito alla pubblicazione delle patch AMDXDNA v11, queste sono state unite al ramo drm-misc-next del kernel nella giornata di venerdì scorso. L’unione al ramo drm-misc-next permette alle patch di passare al ramo principale del kernel.

Essendo difficile prevedere la tempistica di rilascio del driver, è quindi decisamente probabile che il debutto avvenga proprio in concomitanza con l’inizio del ciclo di sviluppo di Linux 6.14. Nonostante lo sviluppo della versione 6.13 sia già giunto a metà del suo progresso, sarebbe comunque possibile aggiungere il driver in ritardo, poiché non sussiste alcun rischio di regressione pe il supporto hardware esistente, ma data la lunga lista di patch già aggiunte per il ramo drm-misc-next, non sembra esserci spazio per l’aggiunta delle recenti patch AMDXDNA nel kernel, a meno di discussioni relative nei prossimi giorni.