Linux 6.16 giunge alla RC3 con ulteriori correzioni al codice

Linus Torvalds ha recentemente annunciato il rilascio della terza release candidate del kernel Linux 6.16, un ulteriore passo verso la versione stabile attesa per la fine di luglio 2025. Questo aggiornamento, come di consueto, introduce una serie di correzioni di bug e miglioramenti, al fine di garantire la stabilità più adeguata per la versione finale.

Linux 6.16 disponibile in versione RC3 con ulteriori correzioni

Tra le novità di Linux 6.16-rc3 figurano alcune modifiche aggiunte all’ultimo per quanto riguarda Intel TDX, nonché una correzione per la storica SoundBlaster AWE32 ISA, la scheda audio di Creative, che risolve problemi di congelamento su sistemi moderni con PipeWire, e il ripristino del supporto per il tasto G-Mode di Alienware, il quale ha causato in precedenza problemi prestazionali.

È stata inoltre introdotta la telemetria PMC SSRAM per le piattaforme dotate di processori Lunar Lake e dei prossimi Panther Lake, insieme a varie altre correzioni minori. A differenza delle precedenti versioni, stavolta non sono state accettate richieste di inserimento per quanto riguarda Bcachefs. La proposta conteneva codice per nuove funzionalità, oltre a consuete correzioni, ma Torvalds ha ribadito che, dopo la chiusura della finestra di unione, non accetterà nuove aggiunte. Il file system rimane quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti, che verranno presumibilmente aggiunti successivamente e che includeranno solo eventuali correzioni.

Nel consueto messaggio che annuncia il rilascio della RC3 di Linux 6.16, Torvalds ha sottolineato tutto è in linea con le dimensioni tipiche per questa fase dello sviluppo, senza significative anomalie. Gli aggiornamenti principali riguardano driver per reti wireless e GPU, ma nessuna modifica si distingue come particolarmente rilevante. “Tutto sembra perfettamente normale,” ha commentato, invitando gli interessati a consultare il shortlog per dettagli sulle correzioni.

Chi desidera approfondire, può ovviamente consultare la pagina dell’annuncio della release candidate di Linux 6.16. Per avere un quadro completo delle aggiunte nelle ultime release candidate, è possibile approfondire attraverso i nostri articoli relativi alla prima e alla seconda versione.