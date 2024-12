Linux: Tilling Shell rileva meglio i bordi delle finestre

Dopo l’aggiunta del supporto per l’affiancamento automatico delle finestre, gli sviluppatori di Tilling Shell, l’estensione per Linux che consente di gestire e passare facilmente da una finestra all’altra, ritornano con una nuova aggiunta che perfeziona il rilevamento dei bordi.

Linux: Tilling Shell 15.1 aggiunge il rilevamento intelligente dei bordi delle finestre

Con Tilling Shell 15.1 viene introdotta una funzionalità intelligente in grado di rilevare con maggior precisione i bordi delle finestre. Nonostante sembri una piccolezza, questa nuova caratteristica consente di disegnare meglio i bordi attorno a ogni finestra aperta, relativa all’app selezionata, sia quando è affiancata che quando è libera sul desktop.

Lo sviluppatore nostrano Domenico Ferraro, a capo del lavoro nella programmazione dell’estensione, spiega nel dettaglio le motivazioni della nuova aggiunta:

“In Gnome, finestre diverse possono avere raggi di bordo diversi. Disegnare un bordo attorno alla finestra focalizzata è difficile perché non è possibile conoscere il raggio del bordo della finestra. Tutte le estensioni esistenti disegnano solo un bordo con un valore statico, rendendo l’interfaccia utente meno raffinata.”

Queste incoerenze che riguardano i raggi dei bordi delle finestre non dipendono da Gnome stesso, ma dall’utilizzo variegato che gli applicativi fanno dei toolkit, oltre che varie versioni delle librerie GTK, i temi e altro. Nel tentativo di trovare comunque una quadra con Tilling Shell, l’estensione può ora calcolare in maniera dinamica il raggio del bordo delle finestre già all’avvio. Leggendo il valore corretto del raggio, lo applica in modo che i bordi corrispondano esattamente alla finestra in questione. Esattamente come per le altre funzionalità dell’estensione, anche il rilevamento intelligente dei bordi rimane un’opzione facoltativa, che l’utente può scegliere di attivare o meno.

Il nuovo “radii-radar”, come è stato soprannominato dagli sviluppatori, riesce a rilevare tutte le variazioni della rotondità apportate dall’utente attraverso le altre estensioni di Gnome Shell o dai temi, per garantire sempre il massimo della precisione e della fedeltà grafica.

La nuova versione di Tilling Shell apporta anche i consueti correttivi e altre piccole migliorie. Chi volesse scaricarla, può farlo dalla sezione estensioni della pagina ufficiale di Gnome.