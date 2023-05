Logitech G CLOUD: confermati uscita e prezzo in Italia

L’attesa è finita: Logitech G CLOUD sarà presto disponibile, anche in Italia. Il brand ha confermato in alcuni paesi d’Europa, in Nord America, a Taiwan e nel Regno Unito della sua console portatile da gaming per il 22 maggio 2023. È già possibile effettuarne il preordine su Amazon.

Uscita e prezzo ufficiali per Logitech G CLOUD

Per celebrarne il lancio nel vecchio continente, la società ha siglato collaborazioni con i suoi partner, proponendo un bundle che include sei mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate con tutti i contenuti di Xbox Cloud Gaming, un mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e uno di Shadow PC.

Nell’occasione, la società rende noto di aver introdotto alcune novità, ancor prima del debutto, dimostrando così la propria disponibilità ad accogliere feedback e suggerimenti.

Mappatura virtuale dei pulsanti: possibilità di mappare tutti i controlli fisici in punti dello schermo;

sensibilità e personalizzazione corsa stick analogici: maggiore sensibilità e personalizzazione degli stick per il pollice;

supporto a Shadow Cloud Computing: per riprodurre un PC completamente virtualizzato tramite l’app Shadow PC dal cloud;

personalizzazione e calibrazione della dead zone: joystick e grilletti (L2/R2) completamente configurabili.

Annunciata nel mese di settembre, la console portatile da gaming di Logitech sarà in vendita al prezzo consigliato di 359 euro, attraverso lo store ufficiale del brand e su Amazon. Questo il commento di Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G.

Siamo entusiasti di portare finalmente G CLOUD sul mercato europeo e di collaborare con i principali rivenditori e partner della regione. G Cloud offre un nuovo fantastico modo di accedere e giocare a centinaia di giochi e non vediamo l’ora di portarlo nelle mani dei gamer di tutta Europa.

Tra le specifiche tecniche integrate segnaliamo la presenza di un display touch da 7 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 720G con CPU octa-core, 64 GB di memoria interna, slot per microSD, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 e jack audio. Il tutto in dimensioni pari a 257x117x33 millimetri e con un peso che si attesta a 463 grammi. Ricordiamo, infine, che la progettazione è stata curata da Logitech in collaborazione con Tencent Games.

