Nei giorni scorsi ha preso il via la Lotteria degli Scontrini messa in campo con finalità del tutto simili a quelle del Cashback di Stato: stimolare l’utilizzo dei metodi di pagamento elettronici e contrastare il fenomeno dell’evasione. Chi ha già provveduto a generare il proprio codice e lo ha presentato alla cassa in negozio ha iniziato a staccare i biglietti virtuali utili per partecipare alle estrazioni.

Lotteria degli scontrini: cosa sono i biglietti virtuali

La conferma arriva dall’Area Riservata accessibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Una volta effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare “Area acquirente” (o “Area esercente” se si appartiene a questa categoria) per trovarsi di fronte a un riepilogo con le informazioni legate al profilo personale: scontrini, biglietti virtuali ed estrazioni.

Come viene calcolato il numero dei biglietti virtuali generati? Sulla base dell’importo della spesa effettuata come si legge nella guida sul sito ufficiale.

Ogni scontrino associato al tuo codice lotteria ti farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a 1 euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

L’Area Riservata indica gli scontrini emessi e validi ai fini dell’iniziativa, catalogati giorno per giorno: un click su una data specifica fa comparire l’elenco con tato di codice identificativo associato ad ognuno.

Selezionandoli si ha accesso a una scheda ancor più dettagliata che include anche informazioni sull’esercente e sulle estrazioni della Lotteria degli Scontrini a cui si sta partecipando. Questi i premi in palio, sia per chi compra sia per chi vende.