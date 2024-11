Mac mini M4 di Apple, polemiche per il pulsante di accensione

Il nuovo Mac mini M4 di Apple sta facendo parlare di sé, ma non per i motivi che ci si aspetterebbe. Certo, il design è super compatto e tutto, ma a rubare la scena è niente meno che il pulsante di accensione! Apple ha deciso di metterlo in una posizione un po’ strana in effetti, costringendo gli utenti a fare i salti mortali per accendere il dispositivo.

Apple difende la strana posizione del pulsante di accensione del Mac mini M4, gli utenti sul piede di guerra

Inutile dire che la maggior parte degli utenti non l’ha presa bene. I social sono invasi da commenti al vetriolo, con utenti che definiscono la scelta di Apple “una stupidaggine colossale” e la paragonano ad altre genialate del passato, come la porta di ricarica del Magic Mouse (quella sul fondo, per intenderci). Molti non sono contenti di dover inclinare o sollevare il mini solo per accenderlo o spegnerlo, soprattutto quando è tutto collegato. Non è esattamente comodo. C’è persino chi si è messo a stampare in 3D degli estensori per facilitarne la pressione…

Apple prova a difendersi, ma non convince

Di fronte a questa valanga di critiche, Apple ha provato a difendersi. In un’intervista, John Ternus e Greg “Joz” Joswiak hanno detto che, in fondo, il pulsante di accensione non si usa poi così spesso. E che comunque, per fare il Mac mini così piccolo, erano costretti a metterlo sul fondo. Sarà, ma questa dichiarazione sembra più una scusa che comunque non tiene conto delle lamentele degli utenti.

Alla fine, quanto possa dar fastidio questo pulsante dipende da come si utilizza il Mac mini M4. Se si tiene sempre sulla scrivania e si usa come un normale computer, forse Ternus e Joswiak hanno ragione e non è poi così grave. Ma se si porta in giro come un laptop, non è sicuramente comodo.

Una scelta discutibile, ma un po’ come per la porta di ricarica del Magic Mouse, è una di quelle scelte di design a cui alla fine si fa l’abitudine. Chissà, magari Apple ci ripenserà per i prossimi modelli. Nel frattempo, tocca arrangiarsi!