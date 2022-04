Mac mini: nuovo modello nel firmware di Studio Display

Quando giungerà un nuovo Mac mini sul mercato? Attualmente, non è ancora molto chiaro, ma il fatto che nel firmware dello Studio Display di Apple siano stati trovati dei riferimenti a un inedito computer della serie in questione lascia intuire che con ogni probabilità i tempi possono finalmente dirsi maturi, o quasi.

Mac mini: il firmware 15.4 di Studio Display contiene riferimenti a Macmini10,1

Non di rado, infatti, nel firmware di Apple si nascondo tra le righe di codice degli indizi su funzioni e dispositivi futuri ed è proprio questo il caso. Più precisamente, nel firmware 15.4 del nuovo e altamente performante monitor del gruppo della “mela morsicata” sono stati rinvenuti dei riferimenti a un “Macmini10,1”, un codice identificativo che non corrisponde a nessun modello di Mac mini rilasciato sino a questo momento.

È quindi assai probabile che il dispositivo scovato possa essere un nuovo modello di Mac mini con processore M2 pronto al debutto nei prossimi mesi, il quale andrà a prendere il posto del modello lanciato a novembre 2020, in concomitanza dell’arrivo del chip Apple M1, il primo proprietario dell’azienda.

Allo stato attuale delle cose, non risultano disponibili ulteriori informazioni, ma ricordiamo che in passato si è più volte parlato di un nuovo Mac mini di fascia alta, con design identico a quanto già in commercio, ma con processore rinnovato e specifiche ancora più performanti. Le ipotesi al riguardo, però, si sono affievolite dopo il lancio di Mac Studio. Non resta quindi altro da fare se non attendere fiduciosi gli sviluppi della cosa.