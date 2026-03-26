Mac o PC Windows per lavorare? Report svela il sistema più stabile

I Mac sono davvero migliori dei PC Windows per lavorare? È una domanda che da sempre divide: da una parte chi afferma di non poter fare a meno della mela morsicata in ambito professionale, dall’altra chi ritiene invece che il sistema operativo Microsoft sia la scelta giusta. Un nuovo report pubblicato da Omnissa (attraverso Neowin) sembra non lasciar spazio alle interpretazioni.

Windows e macOS sul luogo di lavoro: qual è meglio?

La società, che si occupa di prodotti e soluzioni per lo spazio di lavoro digitale , non ha dubbi: in ufficio macOS è la piattaforma più stabile. Anche un piccolo stop può comportare fino a 24 minuti persi in termini di produttività e richiede ai dipendenti lo sforzo necessario per tornare a concentrarsi sull’attività interrotta. Questi i dati più interessanti emersi dallo studio.

I dispositivi Windows registrano arresti forzati 3,1 volte di più rispetto a quelli macOS;

su Windows si verificano crash delle applicazioni 2,2 volte di più rispetto a macOS;

le applicazioni Windows si bloccano (senza crash) 7,5 volte di più rispetto a quelle macOS;

gli OS presenti su oltre il 50% dei dispositivi Windows e Android, in settori regolamentati come la farmaceutica e la sanità, sono indietro di almeno cinque versioni.

A questo si aggiunge un’altra statistica inquietante relativa alla sicurezza, ma che non riguarda direttamente Windows: oltre il 50% dei dispositivi desktop e mobile utilizzati nell’ambito dell’istruzione non è protetto da alcun tipo di crittografia.

In merito alla presenza dell’AI sui dispositivi mobile dell’ambito professionale, Copilot è stato rilevato nel 97,5% dei casi (quota molto più alta di quanto ci saremmo aspettati), mentre i dipendenti hanno aggiunto autonomamente alternative come ChatGPT (91% su iOS) e Gemini (61% su Android). I dati sono stati raccolti nel corso del 2025 analizzando le informazioni raccolte da milioni di endpoint.

La questione mi ha quasi inevitabilmente richiamato alla memoria la campagna Get a Mac (Ciao, sono un Mac) di tanti anni fa. Apple la sfruttò per sottolineare, in modo ironico e pungente, i vantaggi dei suoi computer rispetto a quelli con Windows. Curiosamente, anni dopo i suoi due protagonisti hanno cambiato bandiera.