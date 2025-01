MacBook Air: Apple ritarda il lancio del modello OLED

Da tempo si discute delle intenzioni di Apple di lanciare sul mercato un MacBook Air dotato di schermo OLED, ma stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni il debutto è più lontano di quanto previsto.

Apple: MacBook Air OLED in arrivo non prima del 2029

Infatti, secondo un recente report del sito coreano The Elec, il primo modello di MacBook Air dotato di questa tecnologia avanzata potrebbe arrivare solo nel 2029, dunque non prima come inizialmente pronosticato.

La decisione di posticipare l’implementazione del display OLED su MacBook Air pare essere legata alle performance commerciali dei nuovi iPad Pro con display OLED che sono stati introdotti sul mercato nel 2024. Sebbene vi siano innegabili vantaggi in termini di qualità visiva, le vendite non hanno soddisfatto le aspettative del colosso di Cupertino.

Alla luce di ciò, visto e considerato che il MacBook Air si distingue da sempre per il suo rapporto qualità-prezzo competitivo, l’introduzione della tecnologia OLED rappresenta un investimento significativo. Se i consumatori non sono disposti a pagare un sovrapprezzo per questa tecnologia sugli iPad Pro, è lecito desumere che Apple preferisca aspettare prima di estenderla ad altri prodotti.

Nonostante la cattiva notizi del ritardo, vi è però una buona nuova: il gruppo capitanato da Tim Cook pare essere intenzionato a introdurre nel 2027 la tecnologia oxide TFT, che promette di migliorare significativamente la qualità dei display LCD attualmente in uso. Tra i vantaggi attesi vi sono una migliore accuratezza dei colori, un maggiore rapporto di contrasto, luminosità uniforme e riduzione dei consumi energetici.