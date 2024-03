MacBook Air M3: ecco il teardown di iFixit

Apple ha da poco lanciato sul mercato i nuovi MacBook Air M3 e, come di consueto in queste circostanze, il team di iFixit ha provveduto a effettuarne teardown, in modo tale da cercare di capire cosa, esattamente, si cela sotto il cofano, come si suol dire.

MacBook Air M3: modello base con due chip di memoria flash da 128 GB

Più precisamente, il team del noto sito di riparazione ha effettuato lo smontaggio del modello base di MacBook Air da 13 pollici con il chip M3, quello con 256 GB di spazio di archiviazione, documentando l’intera operazione con un apposito video, visibile di seguito.

Dallo smontaggio si evince che questa configurazione è dotata di due chip di memoria flash da 128 GB, andando quindi a confermare quanto aveva già riferito Max Tech qualche giorno addietro. Questo cambiamento si traduce in velocità SSD significativamente più elevate rispetto all’equivalente MacBook Air con il chip M2, che ha un singolo chip di archiviazione da 256 GB, poiché l’SSD può leggere e scrivere dai due chip contemporaneamente.

Da tenere presente che la scelta fatta da Apple di passare a un singolo chip da 256 GB per il modello base M2 MacBook Air è stata parecchio dibattuta, anche se è improbabile che una riduzione di velocità dell’SSD sia stata notata dall’utente medio che usa il laptop per svolgere compiti quotidiani.

Fortunatamente, le velocità dell’SSD del modello base del nuovo MacBook Air con chip M3 sono ora approssimativamente equivalenti al modello base di MacBook Air con chip M1, quindi gli utenti non devono più preoccuparsi delle potenziali limitazioni del modello pregresso.