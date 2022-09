MacBook Pro con M2 a ottobre, i fornitori si preparano

Sono ormai diversi anni a questa parte che per Apple è diventata consuetudine organizzare più eventi durante il periodo autunnale per la presentazione dei suoi nuovi prodotti. A questo proposito, la scorsa settimana il colosso di Cupertino ha provveduto a togliere i veli ad iPhone 14, Apple Watch 8 e AirPods Pro 2, ma è altamente probabile che nei giorni a venire, nel mese di ottobre, saranno presentati pure dei nuovi Mac, precisamente i MacBook Pro con chip M2.

MacBook Pro: con chip M2 all’evento Apple di ottobre

Sia ben chiaro, per il momento non si tratta di una notizia confermata in via ufficiale, ma stando a quanto riferito dagli addetti ai lavori della catena di fornitura in Asia, i costruttori di MacBook per conto di Apple stanno diminuendo i volumi di produzione dei modelli attuali per prepararsi ad avviare quella delle versioni aggiornate dei MacBook Pro, equipaggiate con processore M2 Pro e M2 Max.

I nuovi laptop manderebbero il medesimo design dei modelli da 14 pollici e da 16 pollici annunciati a ottobre 2021, ma con prestazioni ed efficienza energetica superiori grazie all’impiego dei nuovi chip, i quali dovrebbero essere basati sul processo a 5 nm e probabilmente vedranno un aumento del numero di core della GPU e di RAM rispetto alla controparte M1.

Unitamente ai MacBook Pro con chip M2, durante il nuovo evento autunnale si vocifera che Apple possa presentare pure nuovi modelli di iPad (sia in versione “classica” che Pro), un Mac mini aggiornato anch’esso con i processori proprietari più recenti e potenzialmente un Mac Pro a sua volta con chip proprietario.