macOS: Apple rilascia Big Sur 11.6.4 e un update per Catalina

Sebbene Apple abbia annunciato e rilasciato già da diversi mesi a questa parte macOS Monterey per i suoi utenti, non tutti hanno voluto (oppure hanno potuto) aggiornare il proprio Mac alla più recente versione del sistema operativo. Di conseguenza, coloro che si ritrovano ad usare una precedente edizione dell’OS per computer della “mela morsicata” sono ancora in parecchi. Apple di questo ne è ben consapevole e, dunque, continua comunque ad offrire il supporto necessario rendendo disponibili degli update utili anche per le vecchie versioni di macOS.

macOS: aggiornamenti di sicurezza disponibili per Big Sur e Catalina

A tal proposito, nelle scorse Apple ha provveduto a rilasciare un nuovo aggiornamento per Big Sur, la versione del sistema operativo per i suoi computer precedente a quella attualmente in carica, che in questo modo giunge alla relase 11.6.4. Si tratta ovviamente di un update della correzione della sicurezza. Stando a quanto riportato nelle note, va a migliorare la sicurezza di macOS ed è consigliato a tutti gli utenti.

Da notare che Apple ha altresì provveduto a rendere disponibile un aggiornamento di sicurezza 2022-002 per l’ancor più datato Catalina.

Entrambi gli update giungono a pochi giorni di distanza dal rilascio di macOS Monterey 12.2.1, che apporta miglioramenti di vario genere, ma che sopratutto ha risolto una falla scovata in WebKit che qualora impiegata avrebbe potuto permettere l’esecuzione di codice arbitrario e in merito alla quale Apple ha dichiarato di essere a conoscenza di un rapporto in base al quale il problema potrebbe essere stato sfruttato in maniera attiva.