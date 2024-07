Malware polimorfico: la protezione avanzata di Norton 360

Nel mondo digitale odierno, la protezione della privacy online è quanto mai importante: siamo costantemente connessi tramite smartphone, tablet e computer, esponendoci a varie vulnerabilità. Un tempo, un semplice antivirus era sufficiente, ma oggi abbiamo bisogno di soluzioni più avanzate. Norton 360 è una piattaforma all-in-one sviluppata da Norton Antivirus, progettata per affrontare le nuove minacce digitali, incluso il temuto malware polimorfico.

Cos’è il malware polimorfico e come agisce Norton 360

Il malware polimorfico è un tipo di malware che cambia il proprio codice ogni volta che infetta un nuovo sistema, rendendo difficile la sua rilevazione da parte degli antivirus tradizionali. Utilizza tecniche di mutazione per evitare la firma digitale e sfuggire agli strumenti di sicurezza.

Per proteggersi da questa minaccia serve un software specifico. Norton 360 è una sicurezza contro il malware polimorfico. Risulta disponibile in tre varianti: Standard, Deluxe e Advanced, ognuna delle quali offre funzionalità avanzate per la protezione online. Ecco una panoramica rapida.

Norton 360 Standard è l’opzione più economica, ma offre comunque una protezione robusta con l’antivirus Norton, che difende contro malware, ransomware e altre minacce . Include una VPN sicura per la navigazione anonima, un gestore di password e 10 GB di spazio cloud per il backup. Questo piano copre un singolo dispositivo.

è l’opzione più economica, ma offre comunque una protezione robusta con l’antivirus Norton, . Include una VPN sicura per la navigazione anonima, un gestore di password e 10 GB di spazio cloud per il backup. Questo piano copre un singolo dispositivo. Norton 360 Deluxe amplia le funzionalità del piano Standard, includendo il monitoraggio del Dark Web per rilevare i nostri dati nel lato oscuro del web. Offre anche Norton Family, che protegge i minori durante la navigazione online. Con 50 GB di spazio cloud e la possibilità di proteggere fino a cinque dispositivi, è ideale per proteggere tutta la famiglia.

amplia le funzionalità del piano Standard, includendo il per rilevare i nostri dati nel lato oscuro del web. Offre anche Norton Family, che protegge i minori durante la navigazione online. Con 50 GB di spazio cloud e la possibilità di proteggere fino a cinque dispositivi, è ideale per proteggere tutta la famiglia. Norton 360 Advanced è il piano più completo. Oltre alle caratteristiche dei piani precedenti, aggiunge assistenza per il furto di identità e il monitoraggio dei social media. Protegge fino a dieci dispositivi e offre 200 GB di spazio cloud per il backup.

Ogni piano prevede una garanzia di rimborso di 60 giorni. Ora sei davvero pronto a difenderti dal malware polimorfico e da altre minacce digitali.