Mango sarà il modello AI per immagini e video di Meta?

Meta avrebbe deciso di puntare sui frutti tropicali. Insieme al nuovo LLM (Large Language Model), denominato Avocado, l’azienda di Menlo Park dovrebbe annunciare Mango, ovvero il modello AI per la generazione di immagini e video. Potrebbe essere quindi il diretto concorrente di Nano Banana (Google) e Sora (OpenAI).

Meta vuole dimenticare il fallimento di Llama 4

Come è noto, Meta è stata beccata con le “mani nel sacco”. I due modelli Llama 4 (Maverick e Scout) sono stati “truccati” per scalare la classifica di LMArena (l’azienda ha smentito). Il terzo è più potente modello (Behemoth) non è mai stato rilasciato.

Per rimediare alla figuraccia, Mark Zuckerberg ha deciso di creare un team dedicato allo sviluppo dei nuovi modelli, noto come Superintelligence Labs, reclutando i migliori esperti dai concorrenti con offerte di stipendi milionari. Meta ha inoltre acquisito il 49% di Scale AI e assunto il co-fondatore e CEO Alexandr Wang, successivamente nominato Chief AI Officer.

Wang guida il gruppo TBD Lab (parte dei Superintelligence Labs) che sviluppa i nuovi modelli. A fine agosto sono circolate indiscrezioni sul lancio di Llama 4.5. In base alle fonti di CNBC e Bloomberg, Meta avrebbe deciso un taglio netto con il passato.

Entro il primo semestre 2026 dovrebbero essere annunciati i modelli Avocado e Mango. Il primo sarà un LLM, quindi offrirà interazioni testuali. Il secondo permetterà invece di generare immagini e video a partire da una descrizione testuale, modificare immagini esistenti o animare foto statiche. Come dimostra il successo di Nano Banana (Google) e Sora (OpenAI), la generazione di immagini e video è molto popolare tra gli utenti.

Se le indiscrezioni sono corrette, Meta abbandonerà l’approccio open source di Llama (teorico). I nuovi modelli AI saranno closed source. Ciò significa che occorrerà un abbonamento per sfruttare le loro capacità senza limitazioni, come avviene con tutti i modelli concorrenti.