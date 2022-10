MasterCard vuole rendere le crypto un metodo di pagamento quotidiano

MasterCard prosegue nella sua corsa verso le criptovalute. Non solo promuove l’adozione attraverso molti dei suoi progetti, ma vuole anche trasformarle in un metodo di pagamento quotidiano. L’idea del colosso dei pagamenti digitali è quella di cambiare il modo in cui i consumatori acquistano.

L’obiettivo, come indicato in un recente comunicato stampa, è quello di rendere “il movimento di denaro più rapido, semplice ed economico“. In parte lo abbiamo visto durante un’occasione sicuramente non felice. Infatti, l’Ucraina tutto’ora riceve donazioni prevalentemente in criptovalute. Di contro, in valuta Fiat sarebbe tutto più lento e difficilmente accessibile.

Per sbloccare questo potenziale – spiega MasterCard nel suo comunicato ufficiale – dobbiamo riunire il meglio della tecnologia, delle banche, della fintech e delle criptovalute.

La promessa a lungo ricercata di fare delle criptovalute uno strumento di pagamento potrebbe essere raggiunta.

Queste collaborazioni potrebbero anche aiutare l’ecosistema crittografico a migliorare la sicurezza per i suoi utenti, resistere alle future turbolenze del mercato e raggiungere una maggiore adozione mainstream.

Lo sforzo di tanti exchange nel cercare di rendere gli asset digitali fruibili nel mondo reale è già ben visibile. Ad esempio, aprendo un conto su Crypto.com potrai ottenere una delle sue carte di debito crittografiche con piani di ritorno di denaro cashback particolarmente interessante.

MasterCard sta sviluppando 5 servizi per rendere le criptovalute un metodo di pagamento

Secondo MasterCard “un giorno, molto presto, la possibilità di spendere una valuta digitale potrebbe essere semplice come effettuare un pagamento con carta contactless“. Pur riconoscendo che c’è ancora molta strada da fare per rendere tutto questo una realtà, ci sono 5 servizi che sta sviluppando per spingere in questa direzione:

Carte crittografiche che sono un ponte prezioso tra i servizi finanziari esistenti e il crescente ecosistema crittografico; Servizi per criptovalute con Mastercard come fornitore di servizi di cybersecurity, ID digitale, consulenza e open banking a decine di migliaia di istituti finanziari; Pagamenti crypto in collaborazione con aziende di alto livello focalizzate sulle criptovalute, tra cui Paxos, Circle, Evolve e Uphold, per sviluppare modi in cui le persone possono convertire rapidamente le loro criptovalute in fiat per effettuare pagamenti; Criptovalute sulle reti MasterCard con la possibilità di avere alcune risorse digitali approvate dall’azienda direttamente fruibili; Metaverso e NFT utilizzabili per pagare i propri acquisti.

In Italia puoi utilizzare i tuoi asset digitali nei pagamenti di tutti i giorni aprendo un conto gratuito su Crypto.com. Richiedendo una carta di debito crittografica, grazie a questo crypto exchange potrai portare sempre con te le tue criptovalute detenute sulla piattaforma di scambio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.