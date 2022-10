MasterCard supporta l'adozione di criptovalute delle banche tradizionali

MasterCard sta svolgendo un ottimo lavoro nell’ambito delle criptovalute. La spinta che sta dando alla loro adozione è notevole e senza sosta. Addirittura, in questi giorni ha annunciato di voler fare da “ponte tra gli istituti di credito tradizionali e i broker crypto“.

In altre parole, starebbe offrendo alle banche tradizionali soluzioni che agevolerebbero il trading crittografico dei loro clienti. Sostanzialmente, questo progetto aprirà la possibilità ai clienti di scambiare Bitcoin e altri asset digitali e attirerà altri investitori sul mercato.

MasterCard spinge le criptovalute nelle istituzioni finanziarie tradizionali

In “barba” all’inverno crittografico, MasterCard crede fortemente nelle criptovalute. Tanto da volerle inserire in un programma di adozione per introdurle all’interno di istituzioni finanziarie tradizionali. Jorn Lambert, Chief Digital Officer del colosso dei pagamenti digitali, ha spiegato:

Ci sono molte persone che sono davvero interessate alle criptovalute, ma alcune ne sono ancora intimidite. Pertanto, i singoli utenti o le organizzazioni si sentirebbero molto più sicuri se le istituzioni finanziarie tradizionali iniziassero a offrire loro servizi di trading crypto.

Ovviamente, la possibilità di gestire asset digitali con la propria banca di fiducia produrrebbe enormi vantaggi sia per gli utenti stessi che per il mercato crittografico. L’adozione aumenterebbe, interessando milioni di nuovi investitori e, inoltre, questi ultimi, potrebbero così beneficiare dei nuovi investimenti crypto.

