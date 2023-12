MasterChef: come vedere in streaming dall'estero la puntata 2

Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri sono finalmente tornati per dar vita alla nuova edizione di MasterChef Italia: questa sera andrà in onda la seconda puntata e potrai vederla in streaming dall’estero con NordVPN. L’appuntamento con la diretta è fissato per giovedì 21 dicembre alle ore 21:15. Come sempre, ne vedremo delle belle.

MasterChef: guardalo in streaming dall’estero con NordVPN

Il cooking show di Sky propone la sua classica formula, il tradizionale format con i concorrenti impegnati in una serie di test e nella preparazione dei piatti che saranno poi valutati dai tre giudici, come sempre severi e inflessibili. In attesa di scoprire cosa accadrà stasera, ecco il meglio della puntata 1 andata in onda la scorsa settimana, con un riepilogo che vede protagonisti i primi concorrenti a contendersi l’assegnazione dei grembiuli per proseguire nel loro percorso.

Ecco dunque come vedere tutte le puntate della nuova edizione di MasterChef Italia in streaming dall’estero con NordVPN, a partire dalla seconda in onda questa sera.

Aprire l’applicazione di NordVPN sul proprio dispositivo;

selezionare un server italiano a cui connettersi;

avviare lo streaming dalla propria piattaforma preferita (NOW o Sky).

È tutto molto semplice, non serve altro. Così facendo, si otterrà l’assegnazione di un IP italiano utile allo scopo.

In questi giorni è possibile approfittare dell’offerta natalizia di NordVPN che propone uno sconto del 69% e tre mesi gratis per l’abbonamento biennale. Include tutti gli strumenti necessari per la protezione e per la tutela di dati e privacy: non solo l’accesso alla Virtual Private Network globale con migliaia di server distribuiti in tutto il mondo, ma anche un efficace antivirus, il blocco del tracciamento e delle inserzioni pubblicitarie, il supporto a tutte le piattaforme e molto altro ancora.

