Matteo Mille, nuovo CMO di Microsoft Italia

Microsoft Italia ha comunicato che Matteo Mille è il nuovo Chief Marketing and Operations Officer. Il suo compito principale sarà quello di “contribuire alla crescita della filiale italiana, definendo piani di business e strategie volti a sostenere il percorso di Trasformazione Digitale dei clienti e dei partner, contribuendo così all’innovazione digitale dell’intero Paese“.

Matteo Mille per la Digital Transformation italiana

Matteo Mille ha ottenuto la Laurea in Telecomunicazioni presso l’Università di Pavia e frequentato numerosi percorsi di formazione per executive, tra cui Digital Business Strategy presso l’MIT SLOAN School of Management. Dopo aver lavorato in varie aziende, tra cui Italtel, Sun Microsystems, McKinsey e Telecom Italia, Mille è stato assunto da Microsoft nel 2006 nel ruolo di Server&Tools Director, guidando il lancio di Windows Server e SQL.

Ha ricoperto il ruolo di Partner Sales Development Lead per la regione APAC (Asia Pacific) a Singapore, contribuendo alla trasformazione digitale dell’ecosistema dei partner in nove paesi dell’Asia Pacifica e guidando anche il business Surface. Dopo questa esperienza, durata sette anni, è ritornato in Italia.

Ora contribuirà al piano nazionale Ambizione Italia #DigitalRestart per supportare il lancio della prima Region Datacenter Microsoft in Italia e delle diverse iniziative tra cui AI Hub, i progetti con le PMI, l’Alleanza per la Sostenibilità e le attività rivolte alla formazione di studenti e professionisti nell’ambito delle competenze digitali richieste dal mondo del lavoro e delle imprese.

Matteo Mille ha così commentato la nuova nomina: