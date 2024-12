Max Pezzali su Apple Music: ascolta il nuovo album gratis per 1 mese

Grande notizia per i fan della musica italiana: Max Pezzali è tornato con un nuovo album, ora disponibile su Apple Music. Il cantautore, amatissimo per i suoi successi senza tempo, regala ai suoi ascoltatori una nuova raccolta con le sue hit, compresi featuring con Cesare Cremonini e con J-Ax. Per celebrare l’uscita, Apple Music offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito per accedere alla piattaforma. Un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire il nuovo lavoro dell’ex 883 e godersi milioni di brani in streaming senza interruzioni pubblicitarie.

Ascolta il nuovo album di Max Pezzali con Apple Music

Apple Music è il servizio di streaming perfetto per chi ama la musica e vuole un’esperienza d’ascolto completa e senza limiti. Con oltre 100 milioni di brani, il catalogo include artisti italiani e internazionali, playlist curate e tutte le novità discografiche, come il nuovo album di Max Pezzali.

Ecco cosa rende Apple Music l’alleato ideale per i tuoi ascolti:

Streaming in alta qualità : Apple Music offre un audio nitido e coinvolgente, con la possibilità di ascoltare in Audio Spaziale con Dolby Atmos per un’esperienza tridimensionale unica;

: Apple Music offre un audio nitido e coinvolgente, con la possibilità di ascoltare in Audio Spaziale con Dolby Atmos per un’esperienza tridimensionale unica; Ascolto offline : scarica i brani e le playlist per ascoltarli ovunque, anche senza connessione;

: scarica i brani e le playlist per ascoltarli ovunque, anche senza connessione; Accessibilità multi-dispositivo : goditi Apple Music su smartphone, tablet, PC e smart speaker;

: goditi Apple Music su smartphone, tablet, PC e smart speaker; Radio live e playlist personalizzate: scopri nuovi brani grazie alle stazioni radio in diretta e alle playlist pensate su misura per i tuoi gusti musicali.

Grazie alla prova gratuita di 1 mese, puoi ascoltare il nuovo album di Max Pezzali e accedere a tutti i contenuti esclusivi di Apple Music senza alcun costo. Attiva subito la tua prova gratuita su Apple Music per goderti questo attesissimo disco e immergerti nel meglio della musica italiana e internazionale. Vai sul sito ufficiale di Apple Music per iniziare il tuo mese gratis!